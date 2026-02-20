Slušaj vest

Nekadašnji miljenik žena i zvezda devedesetih, Danijel Đurić, danas vodi potpuno drugačiji život, a nekada je harao estradom.

Kako se i danas pamti, njegova izjava da voli glupe žene, dugo se prepričavala, a pevač je objasnio i zbog čega je imao takav stav.

Izjava koja se pamti

Naime, Đurić je otvoreno izjavio da je za potrebe televizije i projekata svesno birao devojke za koje sam kaže da nisu previše inteligentne.

Objasnio je da je takve profile devojaka – često starlete koje su se izdvajale drugačijim izgledom i ugrađenim silikonima, uglavnom upoznavao i pronalazio po kafanama i klubovima.

Danijel Đurić nekada Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervisagic

- Te starlete, devojke, kako god ih nazivali, sam upoznavao po kafanama, klubovima i kad god sam video neku interesantnu devojku koja je malo drugačija, ima više silikona i još ako nije baš previše inteligentna, to je onda top za emisiju koju sam inače radio.

"Uvek su dizale šer"

- Za emisiju su stvarno zahvalne, uvek su dizale šer. Da je neka bila pametna to ne bi bilo zanimljivo ni meni, a inače privatno ne volim glupe žene - rekao je Danijel tom prilikom, a o izjavi se pričalo samo tako.

Danijel Đurić danas Foto: Marko Arsić

Povukao se iz javnosti

Danijel se danas inače, retko pojavljuje u javnosti, a nije se fizički previše promenio, što se često i komentariše na društvenim mrežama.

kurir/blic

