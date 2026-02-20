Slušaj vest

Trenutno glavna tema domaćih medija jeste navodni ljubavni trougao u koji su umešani Marko Gačič, njegova supruga od koje se razvodi Goga Gačić i koleginica Nina Vlajković. Prema tvrdnjama Telegrafa, Gačič je navodno bio neveran supruzi, prevario ju je sa mladom pevačicom, što je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama i izazvalo veliko interesovanje javnosti.

Vole se jako

Sve se trese

Dok su spekulacije sve glasnije, Nina je odlučila da se oglasi ali na sebi svojstven način. Umesto direktnog demantija kroz izjavu ili saopštenje, pevačica je na svom profilu podelila fotografiju sa svojim dečkom Urošem, sa kojim je, kako je poznato, već dve godine u skladnoj vezi.

Na slici se vidi kako njih dvoje uživaju na odmoru u Turskoj, nasmejani i opušteni..

Romantična atmosfera, more i sunce bili su jasan odgovor svima koji su posumnjali u njen emotivni status. Brojni pratioci su u komentarima pružili podršku pevačici, ističući da je fotografijom stavila tačku na nagađanja i pokazala da živi svoj život bez obzira na napise.

Izričta

Neposredno pre nego što je objavila zajedničke trenutke sa putovanja, stupili smo u kontakt sa Ninom, koja je kratko poručila:

I pored našeg insistiranja da ispriča svoju stranu priče i eventualno razjasni situaciju, Vlajkovićeva je ostala dosledna svom stavu. Naglasila je da nema potrebu da se pravda niti da dodatno komentariše navode koji, prema njenim rečima, nemaju uporište u istini.

Sa druge strane, ni Marko ni Goga Gačić se ovim povodom nisu javno oglašavali, što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti. Ipak, dok jedni nagađaju, a drugi analiziraju svaki detalj, čini se da je Nina svojom objavom želela da poruči da je fokusirana na ljubav, posao i privatni mir.