Đovani Bajramović postao je poznat po izvođenju romske muzike, a vremenom je dobio titulu kralja bakšiša.

Njegova baza je u Beogradu, ali najčešće putuje po inostranstvu i radi po dijaspori gde se za svaki njegov nastup uvek traži mesto više.

Deli novac šakom i kapom

Nedavno se pojavio na promociji albuma svoje koleginice gde je u jednom trenutku ukrao šou i oduševio sve prisutne.

Đovani se tokom noći latio mikrofona kao i mnoge njegove kolege koji su bili gosti, a onda je nastao potpuni haos. Pevač je atmosferu doveo do vrhunca, a već na prvim taktovima pesama pare su počele bukvalno da lete na sve strane.

Novčanice su se našle i u njegovim rukama i oko njega, a mnoštvo njih je završilo na podu kada je Đovani bukvalno u tom delirijumu gazio po njima.

Foto: Printscreen/Youtube

- Nakon što je završio pevanje pokupio je sav novac, a prema slobodnoj proceni, bilo je nekoliko hiljada evra. Đovani je sa osmehom na licu apsolutno sve dao muzičarima, bez da je trepnuo. Kad je pustio glas desilo se neko nenormalno ludilo, bukvalno su svi odlepili i počeli da bacaju pare. Nas je više od toga iznenadilo da je čovek bukvalno sve pare prosledio. Bio je vrlo galantan prema osoblju te je koliko smo uspeli da vidimo davao po 200-300 evra u naletima. U današnje vreme kad većina krade, šteka i uzima čovek deli šakom i kapom, neverovaatno stvarno. Isto je uradila i Katarina Grujić - rekao je blizak izvor Kurira.

Porodica

Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

- Sedmoro dece imam i čekam osmo. Da ne pogrešim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku - otkrio je pevač.

Pevač ima samo 3 razreda osnovne škole

Đovani Bajramović šokirao je nedavno javnost priznanjem da ima samo tri razreda osnovne škole.

Gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, otkrio je i zanimljive detalje o svom privatnom životu, uključujući činjenicu da ima šestoro dece sa šest različitih žena.

Naime, Đovani Bajramović, poznat po izvođenju romske muzike, bez problema je govorio o tome da mu školovanje nije bilo prioritet, ali to ga nije uskratilo za to da danas zarađuje milione.

- Imam tri razreda osnovne škole.Tako je to bilo u moje vreme, nisam nastavljao, ali sam se trudio na razne načine da preživim - rekao je jednom Bajramović.