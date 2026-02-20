Slušaj vest

Bugarska pevačka zvezda Azis otkrio je na Instagramu da je ugradio silikone u grudi. On je objavio fotografije iz bolnice i to pre i posle operacije.

Pevač je napisao da mu se ostvarila dugogodišnja želja.

- Još jednom, doktor ostvaruje moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam muške, silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti”. Boravak u njegovoj klinici bio je kao da sam kod kuće. Ceo tim je jedinstven – divni ljudi! - napisao je Azis, koji je na operaciju otišao nakon što je održao sjajan koncert u Areni u Sofiji.

Podsetimo, bugarski pevač nedavno se oženio, a njegov partner je lekar.

Inače, Azis važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu. Karijeru je počeo oblačeći žensku garderobu, ali je nakon godina uspeha rešio da se predstavi i kao tipičan muškarac. Sada ima opet specifičan stil pa se u Areni pojavio u trikoui a na nogama je imao sandale sa visokom potpeticom.

Nikada nije krio da voli isti pol, a decu mu je rodila najbolja drugarica.