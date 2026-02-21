Slušaj vest

Željko Šašić još jednom je pokazao da mu glamur nije potreban da bi privukao pažnju, dovoljno je da se pojavi sa osmehom i svojom prepoznatljivom harizmom. Popularnog pevača sreli smo u potpuno opuštenom izdanju, u trenutku kada je izlazio iz jednog luksuznog restorana u prestonici, držeći u ruci šoljicu kafe i flašicu vode. Bez velike pratnje, bez pompe i bez pokušaja da se sakrije od pogleda prolaznika, Šašić je delovao rasterećeno i raspoloženo.

Oni koji su se u tom trenutku zatekli u blizini nisu krili iznenađenje, ali ni oduševljenje. Iako je navikao na pažnju javnosti, pevač je strpljivo uzvraćao poglede i osmehe, a poneko je dobio i srdačan pozdrav. Nije bilo teško primetiti da mu takvi susreti prijaju. Šašić je sve vreme zadržao vedar izraz lica, kao neko ko istinski uživa u svakodnevnim, malim ritualima.

Foto: Kurir

Ulazi u studio

Nakon kratkog predaha, uputio se ka studiju gde ga je čekao dugogodišnji saradnik, gitarista Miloš Vuksanović Vuksa. Poznato je da njih dvojica neguju poseban muzički senzibilitet, a svaki njihov susret u studiju najčešće znači da se „krčka“ nešto novo. Prema rečima izvora bliskih muzičaru, Šašić je u poslednje vreme posebno inspirisan i posvećen radu na novim pesmama koje bi uskoro mogle da obraduju publiku.

Iako iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove koji se i danas pevaju na veseljima i koncertima, Šašić ne pokazuje znakove usporavanja. Naprotiv, čini se da mu energija i entuzijazam ne jenjavaju. Njegova sposobnost da balansira između profesionalnih obaveza i privatnih trenutaka opuštanja ono je što ga čini bliskim publici.

Zna kako da skrene pažnju na sebe

U vremenu kada su mnoge javne ličnosti opterećene imidžom i društvenim mrežama, Šašić ostaje dosledan sebi. Bez potrebe da stalno bude u centru skandala ili senzacije, on pažnju privlači jednostavnošću. Upravo ta prirodnost, koja se mogla videti i tokom ovog susreta ispred restorana, jedan je od razloga zašto ga publika godinama verno prati.

Dok je laganim korakom odlazio ka studiju, bilo je jasno da za njega nema pauze kada je muzika u pitanju. Osmeh na licu i kafa u ruci bili su samo kratka stanica između dva kreativna trenutka. Ako je suditi po njegovom raspoloženju, pred njim je period pun novih projekata, a publika sa nestrpljenjem iščekuje da čuje šta je to što priprema sa Vuksom.

Jedno je sigurno Željko Šašić živi po svojoj želji i meri, a upravo ta autentičnost čini ga zvezdom koja traje.