Nakon blage svađe sa Bebicom, Teodora i Filip su se odvojili na garnituri, ali im se ubrzo pridružio i on. Njegov dolazak očigledno nije prijao Teodori, te je pokušala da ga otera.

- Višak si, idi, ja te ne držim, odlazi od mene i Filipa - rekla je Teodora.

- Tako se osećam! Ti si takva od ručka... Nemoj da mi se obraćaš - rekao je Bebica.

Teodora nastavlja da bude hladna

Teodora Delić

- Ti se meni obraćaš kad kažem da se iskuliramo za naše dobro. Ti se blamiraš i ti blamiraš mene - rekla je Teodora.

- Pored svega što je bilo ti meni pričaš o blamovima - rekao je Bebica.

- Opet mi prebacuješ - rekla je Teodora.

- Ti mene blamiraš - rekao je Bebica.

