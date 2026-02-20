Teodora se sukobila sa Bebicom, tražeći da se udalji od nje i Filipa. Rijaliti par ponovo pravi haos u kući
TEODORA TERA BEBICU OD SEBE! Rijaliti par ponovo pravi haos: Višak si, idi od Filipa i mene
Nakon blage svađe sa Bebicom, Teodora i Filip su se odvojili na garnituri, ali im se ubrzo pridružio i on. Njegov dolazak očigledno nije prijao Teodori, te je pokušala da ga otera.
- Višak si, idi, ja te ne držim, odlazi od mene i Filipa - rekla je Teodora.
- Tako se osećam! Ti si takva od ručka... Nemoj da mi se obraćaš - rekao je Bebica.
Teodora nastavlja da bude hladna
- Ti se meni obraćaš kad kažem da se iskuliramo za naše dobro. Ti se blamiraš i ti blamiraš mene - rekla je Teodora.
- Pored svega što je bilo ti meni pričaš o blamovima - rekao je Bebica.
- Opet mi prebacuješ - rekla je Teodora.
- Ti mene blamiraš - rekao je Bebica.
