Miki Dudić, aktuelni učesnik "Elite 9" i sin Zlate Petrović i Hasana Dudića, tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka" ponovo je pokušao da obesmisli ljubavni odnos Ene Čolić i svog brata, Jovana Pejića Peje, te su je mediji kontaktirali.

Kako je Ena istakla, svako ima pravo da kaže šta misli, ali ona, kako je rekla, bira da misli pre nego što nešto kaže.

Sinoć je Miki ponovo pričao o tvojoj i Jovanovoj vezi, pokušavajući da ponovo obesmisli vaš odnos i ljubav, kako gledaš na to?

- Svako ima pravo da kaže šta misli, ali ja biram da mislim pre nego što kažem. Naš odnos ne može niko da obesmisli, jer ga živimo mi, a ne komentari sa strane. Neću ulaziti u rasprave, mir mi je važniji od dokazivanja. Ko razume- razume. Svako dalje nastavljanje teme shvatiću kao potrebu za pažnjom… Kad se neko od moje porodice na bilo koji način oglasi tada mogu da komentarišem, do tad sam svoje rekla.

Dotakla se i ostalih učesnika

Takođe, mnoge je začudilo što je Sofija, tvoja ljutita rivalka, branila vaš odnos, kako to komentarišeš? I zanima nas, kako gledaš na Ivanovo komentarisanje vaše veze, njegovo učešće i to što je negde uvek saglasan sa Mikijem kada osuđuje vašu vezu?

- Što se tiče Sofije, drago mi je što je konačno prihvatila ono što sam ja još prošle sezone znala. Što je za ivana nemoguće. Čovek je toliko ružan iznutra i pogan da me ne čudi kad ne može da vidi ništa lepo. Ostaće doživotno opsednut Enom Čolić.

Kako reaguješ na Asminov poziv da dođeš da zajedno, kako je rekao, "razvalite" Maju i Aneli?

- A Asmin sam nek sam pliva u svemu što je zas*ao.. Moje ratove niko nije vodio sem mene same, konstantno 10 meseci. Na kraju krajeva nisam zaboravila ništa što je govorio prošle godine, a ne vidim ni da danas priča drugačije već samo misli da mogu da budem nečije oružije. Toliko o pameti.

