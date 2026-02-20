Slušaj vest

Kako je Kurir prvi pisao, transrodna pevačica Elektra Elit izašla je na slobodu nakon sedmomesečnog boravka iza rešetaka.

Hapšenje koje je izazvalo veliku pažnju javnosti dogodilo se u julu prošle godine, kada je specijalna policija upala u njen stan u Švajcarskoj.

Elektra je odmah po izlasku otišla u svoj stan, dok se protiv nje i dalje vodi postupak zbog sumnje na povezanost sa međunarodnom kriminalnom mrežom.

Razlog hapšenja je prodaja luksuznog automobila koji je Elektra navodno dobila na poklon od pripadnika albanske mafije.

Međutim, istragom je utvrđeno da je vozilo zapravo bilo ukradeno, zbog čega se sada protiv nje vodi postupak zbog sumnje na umešanost u međunarodnu kriminalnu mrežu.

Privedena u stanu

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je.

Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Kako su preneli mediji, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- Nisu dobre prognoze, to je sve što mogu da vam kažem - rekao je tada advokat.

