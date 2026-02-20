Slušaj vest

U emisiji ''Pitam za druga'' ugostili su Stefani Grujić i Jelenu Nedeljković Mrvicu koje su progovorile o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević učesnicama Elite 9.

- Kako vam deluju Dragana i Matora? - upitao je Joca.

- Neka se vole, Bože moj. Matora je moj najveći neprijatelj, sada nam je suđenje u martu jer me ona tuži za pokušaj ubistva zato što sam je gađala šoljom u rijalitiju - rekla je Stefani.

- Kako vam deluje veza, da li su idilične? - upitao je Joca.

- Skoro sam nešto videla da je Matora ostavljala za stolom pred svima, ma smešno mi je - dodala je Mrvica.

- Stefani, kakva ti deluje Dragana? Mnogi komentarišu da joj je energija mrtva otkad je s Matorom - rekao je Panda.

- Ona je mrtva, pa je mrtva svakako. Matora drži svaku devojku za sebe, namazana je. Meni je Matora prišla u najtežoj životnoj situaciji i tu me kupila - rekla je Stefani.

- Je l' verujete da je Dragana opčinjena Matorom? - upitao je Joca.

- To su njeni kompleksi, ona bi volela da je tako - rekla je Stefani.

- Kakva je Matora kao prijatelj? - upitao je Joca.

- Očigledno je da je problem u njoj, prosto nije moguće da su svi od njene otišli. Ona Ermina se toliko zalagala za nju, a sad kao neće da čuje za nju - rekla je Mrvica.

Pogledajte dodatni snimak: