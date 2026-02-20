Slušaj vest

Elektra Elit, koja je puštena iz pritvora, sebe predstavlja kao transrodnu osobu i tvrdi da joj je to pravo ime, upisano i u lična dokumenta. To je tačno, ali nije uvek bilo tako.

Kako prenose mediji od izvora bliskog ovoj elitnoj prostitutki i pevačici iz Švajcarske, ona je rođena kao Đuro Ostojić 1977. i u svom rodnom selu živela je uobičajeno, kao i svi ostali mladići i devojke tog vremena.

- Đuro je tada, u detinjstvu, bio povučen ali se družio sa ostalom decom. Ne sećam se da se po njemu videlo da je drugačiji od ostalih, možda je to skrivao. Bio je kao i sva ostala deca, a kasnije i kao mladić izgledao je prosečno. Sećam se da je pomagao svojima oko poslova u poljoprivredi, čuvao je ovce i krave na pašnjaku. To su tada radila sva deca nakon škole, pa tako i Đuro - priča izvor koji je rodom iz sela odakle je i Elektra Elit, a Elektra je nedavno govorila o svom lošem iskustvu.

Kasnije, kad se transrodna pevačica odselila iz Like, sagovornik je više nije viđao.

- Mislim da su iz Hrvatske otišli za vreme rata devedesetih, kao i većina Srba tada. Posle mnogo godina sam čuo da se oženio i da je otišao u Švajcarsku, a onda i da je promenio ime u Leon, s tim što se ljudima iz Srbije predstavljao kao Lav. Valjda mu je tako pisalo i u dokumentima. A sad je promenio pol i zove se Elektra. Kad sam ga video na televiziji bio sam šokiran, nisam to očekivao jer se nikad ranije nije pričalo o njegovim sklonostima - završava izvor.

Ime Đuro

Ime Đuro je muško ime grčkog porekla, izvedeno od "Georgios" (grč. geōrgós), što znači "zemljoradnik" ili "ratar" (od ge = zemlja i ergon = rad). Varijanta je imena Đurađ ili Đurđe, popularno na prostorima bivše Jugoslavije, a često se povezuje sa Svetim Đorđem/Jurajem, tvrdi veštačka inteligencije.

