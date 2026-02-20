Slušaj vest

Natalija Martinović, bivša supruga pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, svoju kuću na Dedinju mesečno izdaje mladim fudbalerima jednog poznatog kluba za neverovatnih 7.000 evra, pisao je prvi Kurir svojevremeno.

Ova luksuzna nekretnina, koja se nalazi u blizini Marakane i na stotinak metara od vile u ulici Ljutice Bogdana u kojoj sad živi Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović s porodicom, najpre je bila stavljena na prodaju preko jednog sajta za dva miliona evra, odnosno 4.900 evra po kvadratnom metru. Međutim, vlasnica kuće je odustala od prodaje. U međuvremenu, sklopila je dogovor s upravom jednog fudbalskog tima da se kuća iznajmi na četiri godine, tako da je u njoj već mesecima smešteno nekoliko mlađih sportista.

Kako se moglo pročitati na jednom od oglasa za prodaju ove nekretnine, vila ima ukupno 408 kvadratnih metara. Izgrađena je na placu od 11 ari. Sastoji se od četiri etaže: suterena - tehničkog dela, toaleta, soba za treninge, garaže i prizemlja, prostrane dnevne sobe, kuhinje, verande i velike terase. Na prvom spratu se nalazi pet spavaćih soba (svaka ima svoje kupatilo), dok je u potkrovlju još toliko spavaćih soba i dva kupatila. Kuća poseduje i četiri ulaza, što je čini jako funkcionalnom.

Naša ekipa je prošle godine posetila ovaj elitni kraj Beograda, gde smo u dvorištu vile zatekli mlade sportiste koji su u tom trenutku, uz glasnu muziku, imali fudbalski trening. Komšija iz iste ulice imao je štošta zanimljivog da kaže o ovoj vili, ali i o jednom njenom bivšem stanaru, vrlo poznatom u javnosti.

- Kuća se prodavala neko vreme za dva miliona evra, ali je onda Natalija ipak rešila da je izda za smeštaj fudbalera, i to za 7.000 evra mesečno. Iako je to ogromna suma, to je za ovaj kraj grada i više nego povoljno, verujte mi. Neke kuće koje su i manje od Natalijine ovde se izdaju i za više od 10.000 evra. Inače, tu vilu, u kojoj je pokojni Arkan i živeo s Natalijom, godinama je iznajmljivao Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova i predsednik Narodne stranke. U njoj je bio smešten i njegov Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), ali je bila i sedište Narodne stranke. Sećam se dobro da su Natalija i Vuk direktno pregovarali o iznajmljivanju kuće i da se on baš cenkao. To je bilo 2013. i nekako su se dogovorili da joj mesečno plaća 3.000 evra, na šta je Natalija na kraju pristala, iako je prvo tražila dosta više. Posle toga tu je bio jedan stariji bračni par - rekao nam je tada komšija prve Arkanove supruge, pa dodao:

- Natalija nije imala lak život. Divna je žena. Ja se njih sećam još dok su bili u braku. Ona je Arkanu mnogo pružila. Ostala je i bez dva rođena brata. Prvi je poginuo ratujući zajedno s Arkanom, a drugi je pronađen mrtav sa suprugom i dvoje dece u stanu na Novom Beogradu. Posle je otišla u Ameriku i tamo se mučila s decom i poslom, ali čujem da je posle pokrenula biznis i da je sve došlo na svoje. Koliko znam, Milena je dolazila prošle godine u Beograd, a Nikola se oženio ovde i ima dvoje dece i radi za jednu inostranu kompaniju - zaključio je naš sagovornik.

Istorija odnosa Arkana i Natalije

Podsetimo, pokojni Arkan je iz braka sa Natalijom, profesorkom španskog jezika i književnosti, dobio ćerke Milenu i Mašu i sinove Nikolu i Vojina. Mediji su tvrdili da je do kraja njihove ljubavi došlo kada je Željko ušao u vezu s Cecom Ražnatović. Tada je Natalija s njihovo četvoro dece napustila našu zemlju, a Arkan je negirao da pevačica ima veze s njegovim razvodom.

- Nakon 13 godina braka s Natalijom, ja sam se razveo. Moja Maša se rodila dok sam bio u hrvatskom zatvoru. Moja žena i ja tri godine već nismo zajedno. Imao sam tri braka, ali nikad nisam bio ženskaroš. Nikakvih ljubavnih afera nisam imao. Za 13 godina koliko sam bio s bivšom ženom ništa se nije dogodilo što bi izazvalo njenu sumnju. Onda sam se zaljubio u Cecu. Rekao sam to ženi. U stvari, to se postepeno događalo. Ceca je bila uporna. Otvoreno mi je govorila o svojoj ljubavi i ja sam je polako prihvatao - izjavio je Arkan 1996. godine.

