Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović nedavno se razveo od supruge Jelene posle 25 godina braka.

Čeda sada trenutno živi sa svojim prijateljem Acom Kosom u stanu na Novom Beogradu, međutim na njegovom profilu na Instagramu se mogu pronaći slike sa bivšom ženom Jelenom, kao i slike na kojima ona sama pozira u kupaćem kostimu.

Naime, Čeda je jednom prilikom objavio na svom Instagram storiju fotografiju supruge na jahti. Na slici se tada videla Jelena, majka njegovo četvoro dece, preplanula i nasmejana.

Foto: Printscreen/Instagram

Njena linija bila je u prvom planu, a za ovu priliku odabrala je laganu haljinu za plažu i velike sunčane naočare koje su upotpunile letnji stajling. Ipak, pažnju javnosti privukao je detalj koji je „izvirio“ ispod haljine – tetovaža na njenoj butini, o kojoj su mnogi odmah počeli da spekulišu.

Šta znači tetovaža?

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović opet u problemu Foto: Pink, Kurir Televizija, Kurir.rs/Petar Aleksić

Reč je o porodičnom portretu sa snažnom simbolikom. Centralno mesto na tetovaži zauzima žena, dok je ispod prikazan muškarac sa četvoro dece koji, držeći se za ruke, koračaju ka suncu na izlasku. Pratioci su brzo protumačili da je u pitanju prikaz njenog života – nje, Čede i njihovo četvoro dece, simbolično oslikanih na njenoj butini.

Osim toga, Čeda je više puta delio Jelenine slike u bikiniju, a nema sumnje da njeno zgodno telo nikoga ne ostavlja ravnodušnim i da izgleda kao manekenka kad se skine u kupaći kostim.

Pogledajte dodatni snimak: