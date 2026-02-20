Slušaj vest

U aktuelnom rijalitiju učesnici su dobili zadatak da po parovima budu vezani lisicama, sve dok veliki šef nesaopšti da je igra gotova.

Nenadu Macanoviću Bebici je to jako teško palo, s obzirom na to da je njegova devojka Teodora Delić vezana sa Filipom Đukićem, sa kojim je bila u bliskom odnosu tokom perioda raskida sa Macanovićem.

Njih troje su sada nerazdvojni, s obzirom na to da ih Bebica ni trenutak ne ostavlja same, a nedavno je ostao i bez honorara.

Narod zabrinut za Teodoru

Društvenim mrežama su počeli da kruže snimci Nenadovih pogleda i facijalnih ekspresija koje su vrlo zabrinule javnost, pa ga mnogi porede sa Filipom Kapisodom, dok se za Teodoru plaše da ne završi kao Ksenija Pajčin, tvrdi Alo.

- "Nažalost ubiće je, a posle i sebe", "Ovo je strašno", "Ovaj ima ozbiljnu šifru", "Jadna ova devojka", "Koliko se suzdržava, da nema kamera bila bi modra po celom telu", "Bolest", "Koji pogled", "Psihopata", "Ovi će završiti kao Ksenija i Kapisoda" - bili su samo neki od komentara.

