Slušaj vest

U aktuelnom rijalitiju učesnici su dobili zadatak da po parovima budu vezani lisicama, sve dok veliki šef nesaopšti da je igra gotova.

Nenadu Macanoviću Bebici je to jako teško palo, s obzirom na to da je njegova devojka Teodora Delić vezana sa Filipom Đukićem, sa kojim je bila u bliskom odnosu tokom perioda raskida sa Macanovićem.

Njih troje su sada nerazdvojni, s obzirom na to da ih Bebica ni trenutak ne ostavlja same, a nedavno je ostao i bez honorara.

Nenad Macanović Bebica Foto: Pink, Printscreen YouTube, Printscreen Pink

Narod zabrinut za Teodoru

Društvenim mrežama su počeli da kruže snimci Nenadovih pogleda i facijalnih ekspresija koje su vrlo zabrinule javnost, pa ga mnogi porede sa Filipom Kapisodom, dok se za Teodoru plaše da ne završi kao Ksenija Pajčin, tvrdi Alo.

- "Nažalost ubiće je, a posle i sebe", "Ovo je strašno", "Ovaj ima ozbiljnu šifru", "Jadna ova devojka", "Koliko se suzdržava, da nema kamera bila bi modra po celom telu", "Bolest", "Koji pogled", "Psihopata", "Ovi će završiti kao Ksenija i Kapisoda" - bili su samo neki od komentara.

Ne propustiteRijalitiOVAKO NEŠTO NISTE NIKADA VIDELI! Teodora besna na Bebicu jer ne pati zbog njene prevare: ŠOK VIDEO
Teodora Delić Nenad Macanović Bebica.jpg
StarsBEZ BLAMA I SRAMA! Nakon što ga je varala, nazivala psihopatom, tukla i htela da ode kući: Teodora pružila Bebici neverovatan užitak
Teodora Delić
StarsRASKID KOJI ĆE NAPRAVITI HAOS! Dešava se raspad poznatog estradnog para, razlog je popularni muškarac kog svi znate
Silueta pevač
StarsFILIP PLAČE KAO KIŠA! Nakon što ga je Bebica pesničio Đukić ne može da se smiri: Teodora se razbesnela pa izabrala jednog od njih dvojice
Sukob Filipa i Bebice

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV