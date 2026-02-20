AU, KOLIKO JE LEP! Ovo je sin Milene Kačavende: Osvanula fotka iz bazena
Milena Kačavenda, poznata po učešću u rijaliti programu "Elita 9", ponovo je privukla pažnju javnosti, a pre rijalitija je na društvenim mrežama podelila je fotografiju jednog od svojih sinova u bazenu sa delfinima.
Milena je podelila fotografiju pored koje je napisala i kratke, ali upečatljive reči:
- Moje i Božje! Baba buduća samo za svoju decu dao Bog - stajalo je u opisu fotografije.
Ova objava izazvala je niz reakcija, uključujući šaljive komentare o potencijalnim snajkama, budući da njen sin važi za pravog zavodnika.
Ljudi oduševljeni sa njim
Milena je poznata po tome što često deli detalje iz porodičnog života, što njeni pratioci prate s velikim interesovanjem.
Ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, Milenin sin slovi za pravog frajera, a iako mu je majka često jedna od glavnih tema u rijalitiju, on, kao i njegov brat, ne žele da se oglašavaju u javnosti i komentarišu postupke svoje majke.
Pogledajte dodatni snimak: