Milena Kačavenda, poznata po učešću u rijaliti programu "Elita 9", ponovo je privukla pažnju javnosti, a pre rijalitija je na društvenim mrežama podelila je fotografiju jednog od svojih sinova u bazenu sa delfinima.

Milena je podelila fotografiju pored koje je napisala i kratke, ali upečatljive reči:

Sin Milene Kačavende Foto: Printscreen

- Moje i Božje! Baba buduća samo za svoju decu dao Bog - stajalo je u opisu fotografije.

Ova objava izazvala je niz reakcija, uključujući šaljive komentare o potencijalnim snajkama, budući da njen sin važi za pravog zavodnika.

Ljudi oduševljeni sa njim

Milena je poznata po tome što često deli detalje iz porodičnog života, što njeni pratioci prate s velikim interesovanjem.

Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, Milenin sin slovi za pravog frajera, a iako mu je majka često jedna od glavnih tema u rijalitiju, on, kao i njegov brat, ne žele da se oglašavaju u javnosti i komentarišu postupke svoje majke.

