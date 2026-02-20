Slušaj vest

Pevač Marko Gačić našao se u središtu medijske pažnje nakon što su procurele informacije o njegovoj navodnoj aferi sa koleginicom Ninom Vlajković. Kako su navodili mediji, njihova bliskost navodno je započeta tokom zajedničkog rada na duetu objavljenom u aprilu 2025. godine, a ovo je izazvalo buru reakcija, posebno zbog činjenice da je Gačić tada bio u braku sa Gogom Gačić, s kojom ima dvoje dece.

Kako pišu mediji, sve je počelo duetom objavljenim 5. aprila 2025. godine, nakon čega su Marko i Nina zajedno gostovali u emisijama poput "Amidži šou" i rijalitiju "Elita". Njihova bliskost nije prošla nezapaženo, a snimci na kojima se drže za ruke dodatno su podgrejali glasine. Snimak se pojavio na društvenim mrežama.

Nina o navodnoj aferi

Nina se ovim povodom oglasila.

- Nemam komentar na sve to, a svog dečka imam - rekla je pevačica, koja nije htela ni na insistiranje da objasni zašto je upletena u celu priču.

