Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, objavio je sliku muškarca za kojeg tvrdi da mu je uništio automobil od 500.000 evra. Bogdan se oglasio na svom Instagram profilu i najavio uskoro lajv povodom ove situacije.

"Ovaj digitalac mi je zapalio auto. Detaljnije večeras na lajvu", poručio je Baka Prase.

Baka Prase objavio fotku momka za kog tvrdi da mu je zaopalio autoi Foto: Printscreen

Pritvor

Određen pritvor osumnjičenom za paljenje automobila Baki Prasetu

Inače, kako se ranije pisalo, osumnjičenom Zoranu R. (23), koji je pre nekoliko dana zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, određen je pritvor. Kako se navodi, pritvor mu je određen na najduže 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično delo.

Saopštenje Višeg suda

Saopštenje Višeg suda u Beogradu prenosimo u celosti:

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 19.02.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Z.R. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom Z.R. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

