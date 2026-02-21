Slušaj vest

Baka Prase, kome je 16. februara zapaljen automobil u luksuznom naselju u Beogradu na vodi, oglasio se putem prenosa uživo na svom Kick kanalu.

Tokom uključenja uživo, preko jednog portala pregledao je vesti o snimku hapšenja Zoran Ristov, koji je osumnjičen za izvršenje ovog krivičnog dela.

- Moj auto je zapaljen jer nisam hteo da platim reket reketašima u Beogradu, a može mi se jer sam glava. Moj auto je zapaljen jer nisam hteo da platim reket reketašima u Beogradu, a može mi se jer sam glava. Mi zbog nekih nezvančnih izvora dobili smo informaciju ko je on. Ova njuska je polila auto od pola miliona evra, majku mu je*em poganu. On je dobio naređenje da zapali auto i došao je iz Kikinde. Dobio je 1200 evra da mi zapali sva kola u garaži, plus Brabusa.

On nije mogao da upadne u zgradu, obezbeđenje ga nije pustilo i dobio je instrukcije da barem zapali Brabusa. On je meni na dan paljenja napisao poruku da skrene sumnju sa sebe, koja budala možeš da budeš. Na kraju nije uspeo da dobije pare, zapalio je auto za džabe - rekao je Bogdan.

Ilić je prokomentarisao i krađu ličnih stvari koje su se nalazile u njegovom vozilu.

- Brabusa nisam prodao, samo sam ga sklonio jer su klinci baš retardirani. Ljudi su mi izrazvaljivali auto, upali unutra, ukrali stvari. Svi klinci koji su kačili delove na prodaju dobijaju krivične prijave za krađu i narušavanje imovine.

To što je auto zapaljen, ne znači da mogu da upadaju u njega kako hoće, biće najmanje deset krivičnih prijava - rekao je jutjuber.

Pritvor

Podsetimo, osumnjičenom za paljenje automobila Baki Prasetu određen je pritvor nakon saslušanja pred nadležnim organima.

Inače, kako se ranije pisalo, osumnjičenom Zoranu R. (23), koji je pre nekoliko dana zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, određen je pritvor. Kako se navodi, pritvor mu je određen na najduže 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično delo.

Saopštenje Višeg suda

Saopštenje Višeg suda u Beogradu prenosimo u celosti:

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 19.02.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Z.R. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom Z.R. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo