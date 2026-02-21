Slušaj vest

Sin Slobe Radanović, mali Damjan, danas, slavi svoj treći rođendan. Ponosni otac tim povodom oglasio se emotivnom porukom tačno u ponoć, razneživši javnost.

Foto: Preent Screen

Sloba je na društvenim mrežama podelio prelepe trenutke sa naslednikom, uputivši mu dirljive i emotivne reči.

- Srećan ti rođendan, sokole moj! Da mi te Bog čuva i vodi! Voli te tata najviše na svetu - napisao je Radanović uz fotografiju nasmejanog dečaka.

Ipak, ono što je posebno izazvalo buru emocija jeste do sada nikad viđena fotografija iz porodilišta. Sloba je objavio sliku nastalu neposredno nakon Damjanovog rođenja, na kojoj u naručju drži svog tek rođenog sina, dok su mu oči od neizmerne sreće bile pune suza

- Ljubav na prvi pogled... Srećan rođendan, sine moj! - poručio je emotivni Sloba uz ovaj dirljiv prizor koji je podelio sa svojim pratiocima.

Foto: Preent Screen

Žive u vili od pola miliona evra

Inače, Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović uživaju u pravoj porodičnoj idili u luksuznoj kući u Beogradu u Višnjićkoj banji, za koju su, prema navodima, izdvojili čak 500.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović na Hilandaru Foto: Printscreen/Instagram

Jelena o prevari

Podsetimo, Jelena je nedavno otkrila da li bi Slobi oprostila prevaru.

- Pa prevaru generalno možda i bih, ali Sloba ne vara. Snažno se vezuje za žene. Ako se pojavi neka druga žena to nije neobavezno, nagonski, već znači da se zaljubio. Šta tu onda ima i može da se oprošta. Al ne brinite ovo vam je iz rubrike “neće se desiti” - napisala je Jelena.