Slušaj vest

Pevačica Tijana Milentijević iznenadila je javnost potpuno neočekivanim izdanjem koje je mnoge podsetilo na legendarnu Jagodinka Simonović, ali u savremenijoj, modernijoj verziji.

Tijana Milentijević Foto: Privatna Arhiva

Tijana Milentijević je na svom Instagram profilu iznenadila pratitelje serijom fotografija iz kuhinje, gde se našla među činijama, brašnom i oklagijom, ali fokus je na njenom stajlingu i izrazu lica.

Raskopčana košulja, čipkani brushalter i zavodljive naočare daju retro-provocirajući šarm, dok filmski kadar podseća na legendarnu Jagodinku Simonović iz filma Varljivo leto '68.

1/5 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Preent Screen

Ovako govori o estetskim korekcijama

Tijana Em, podsetimo, ispričala je nedavno da je više puta operisala nos, jer posle prve operacije nije bila zadovoljna.

- Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidelo kako je ispao prvi put, bio je malo kriv. Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek posle godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo - rekla je tad za domaće medije.

Kako kaže često su je prozivale koleginice zbog kilograma.

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno.