Dragomir Despić Desingerica zaziva ogromnu pažnju javnosti gde god da se pojavi, a novim skandalom na nastupu, kao i obično, usijao je mreže.

Na ovog puta, reperu su na scenu doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu „Čokolada“.

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: „Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!“

Devojci pljunuo u usta

Podsetimo, ranije se pisalo o tome kako je razbijao živa jaja ljudima o glavu, pa je potom pravio pitu i palačinke na tuđim glavama, te je čak u jednom momentu pored polivanja pivom, jednoj devojci pljunuo u usta, ali je sada otišao korak dalje, iako je to skoro nezamislivo.

Mnogi su iščekivali da vide koji je sledeći potez koji će on povući, ali neki nisu očekivali ovo. Naime, Desingerica je izvadio jagnje na kolcu, doneo ga iznad publike u Budvi, a potom je počeo da jede nad njihovim glavama, te je sve padalo sa strane, a publika je sudeći po snimcima koji kruže mrežama, uživala u ovom njegovom performansu.

Otkrio šta misli supruga Nevena o njegovim nastupima

Podsetimo, reper je jednom prilikom za medije otkrio šta njegova supruga Nevena sa kojom ima ćerkicu misli o njegovom ponašanju:

- Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, mada ja ništa ne radim loše. Radim sve što me čini srećnim na toj bini i ona je to prihvatila - objasnio je on.

Njegovi nastupi su često na meti kritika, a nedavno je otkrio da li mu smetaju negativni komentari.

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao je Desingerica između ostalog.