Šaran Alegro, muzičar i vlasnik produkcijske kuće, spada među najuspešnije i najbogatije ljude na estradi. Nedavno je bez pardona u domaćem podkastu komentarisao različite društvene događaje koji ovih dana potresaju zemlju, a osvrnuo se i na Baku Praseta koji je uz pomoć svojih video snimaka na kanalu uspeo da okupi milione pratilaca i zaradi petostruko više.

Foto: Pritnsceen/Instagramn

-Baka Prase je klincima pokazao da i kad si niko i ništa možeš da voziš porše, imaš skupe torbice, jeftine žene i pare da mašeš. I onda deca dođu i kaži: "Aha, hoću to da imam!". Imam dobar automobil i jedan klinac mi je prišao i rekao da želi takav isti i hteo je da se fotografiše, pitao sam ga šta želi da bude kad poraste, da bi imao takav automobil, rekao mi je: "Jutjuber". Lažem mu da klovnovi ne voze skupe automobile, ali eto Baka Prase me je demantovao. On je klovn koji vozi bolji automobil od mene. Shvatio sam da današnja deca ne žele da budu, već samo da imaju- bio je iskren Šaran Alegro u potkastu Pavla Dejanića.

Uhvatio lopova preko oglasa

Podsetimo, muzičar Šaran Alegro ispričao je kako je i sam imao iskustvo lične potrage za lopovom koji mu je ukrao sat i kako se ta potraga završila uspešno:

- Meni se to desilo pre dvadesetak dana. Našao sam sat i vratio ga. Lopov je u zatvoru trenutno. Mnogi satovi su isti, ali ja na oglasu vidim da je moj, znate taj momenat. Osećaš prosto. On je ispao glup. Rekao sam policiji za prvi maj: "Evo čoveka, imamo trag", a policija kaže: "Ne možemo za prvi maj nego tek posle praznika." Nema kažu tužioca koji će da ga osudi sad nego tek kad prođu praznici. I ja šta ču sačekam da prođe prvi maj.