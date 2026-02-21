JANA VIŠE NEMA TITULU NAJBUJNIJEG POPRSJA NA ESTRADI! Pevačica pokazala dekolte, ljudima popadale vilice (FOTO)
I dok sada gledate bujno poprsje pevačice sa slike, verovatno se pitate o kome se radi i ko je žena koja sada ima veći dekolte i od Jane Todorović. Na slici se nalazi pevačica Dunja Popović, koja je popularnost stekla učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", davnih godina.
Osim vokalnih sposobnosti i izgleda, u medijima je bila aktuelna i zbog svađe sa Marijom Šerifović.
Mnogi ističu da Dunja danas izgleda drugačije nego na početku karijere, i u tome niko pogrešio nije.
Ona je ranijih godina bila plavuša pa su je mnogi nazivali naslednicom Jelene Karleuše, što se u međuvremenu promenilo. Danas, Dunja ima potpuno novi stil i izgled, a sada je svi komentarišu kao pevačicu sa najvećim poprsjem, što znači da je ovu zanimljivu titulu preuzela od Jane Todorović.
Dunja se trenutno nalazi na odmoru, pa je pozirala u bikiniju, a fotografije su izazvale pravu buru komentara.
U prvi plan došle su njene obline i istaknuti dekolte, pa su pojedini pratioci prokomentarisali da je "prevazišla" i Janu Todorović, koja inače važi za pevačicu sa najbujnijim prirodnim dekolteom.
Napustila Zvezde Granda zbog Marije Šerifović
Podsetimo, rasprava sa članicom žirija, pevačicom Marija Šerifović, promenila je tok njene karijere. Nakon tog medijski ispraćenog sukoba, Dunja se povukla iz javnosti i rešila da svoj život nastavi daleko od reflektora.
- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i odšetala sa scene.
U međuvremenu, nastavila je da se bavi pevanjem, ali je paralelno radila i na obrazovanju – završila je Učiteljski fakultet, udala se, postala majka jednog dečaka, a potom je usledio i razvod. Iako je prošla kroz brojne životne promene, čini se da je iz svega izašla jača.
Kurir.rs