Uskoro se navršava godišnjica smrti Saše Popović, a njegova porodica i udovica Suzana Jovanović su se oglasili saopštenjem se povodom jednogodišnjeg pomena.

Suzana Jovanović u suzama
Suzana Jovanović u suzama zbog smrti muža Saše Popovića Foto: Printscreen

- Povodom godišnjice smrti našeg voljenog i nikada prežaljenog Saše Popovića, obaveštavamo javnost, prijatelje i saradnike da će se godišnji pomen održati u subotu, 28. februara sa početkom u 12 časova, na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.

- Pozivamo sve koji su ga poznavali i poštovali da nam se pridruže kako bismo dostojanstveno u molitvi i tišini, odali počast njegovom životu i delu i sačuvali uspomenu na njega. Porodica Popović.

Suzana otkrila isitinu o bogatstvu

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, ispričala je kako su se ona i Popović još za vreme njegovog života, dogovorili da prodaju određene nekretnine koje poseduju.

Uskoro će se navršiti godinu dana od smrti Saše Popovića, a isto toliko dugo u javnosti se polemiše i nagađa o bogatstvu koje je ostavio iza sebe, kao i o tome kome je imovina pripala.

Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Suzana Jovanović, rešila je da stavi tačku na spekulacije koje su se poslednjih meseci pojavljivale u medijima i javnom prostoru.

- Da konačno stavimo tačku, jako puno je neistina napisano i putem medija, portala i televizijskih emisija. Znam da ljudi vole da zavire u tuđe živote - šta imaš, koliko imaš, koliko automobila, kuća, stanova ili lokala. Sve ono što je napisano u poslednje vreme uopšte nije istina - rekla je Suzana u emisiji "Godina sa Suzanom" na Kurir televiziji.

