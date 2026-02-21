Slušaj vest

Bojana Lazić jedno je od najprepoznatljivijih TV lica. Voditeljka vodi čak dve emisije vikendom, na ružičastoj televiziji, a do sada nikada nije pokazala dom u kom živi.

Bojana je sada, pripremajući ručak pokazala svoj stan.

Enterijer je sve ostavio bez daha jer je voditeljka temeljno radila na njemu i mislila o svakom detalju.

Stan je uređen u luksuznom stilu, sa kristalnim lusterom.

Ljubav prema detaljima vidi se u svakom kutku – od pažljivo biranih materijala za belu garnituru do šanka i cele organizacije prostora, a osim toga pokazala je i šta kuva.

Imala pomoćnike za opremanje

Inače Bojana je ljubitelj mode, a posebno je slaba na nakit i torbe, pa je odlučila da čitav jedan segment stana pretvori u mini garderober.

- Volim zemljane tonove. Imala sam pomoćnike kada sam opremala stan. Volim da mi je čisto, uredno... Esteta sam po prirodi. Svako jutro spremim svoj krevet, kao da mi dolaze prosci ili kao da sam u vojsci - kroz osmeh je rekla Bojana i dodala:

- Moram da priznam da dobro kuvam. Spremam jela svom detetu Mateji. Svako jutro i svaki dan ne stižem, ali ponekad spremim lepa i ukusna jela" - rekla je Bojana jednom prilikom za Blic.