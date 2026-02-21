Slušaj vest

Milena Stamenković, influenserka i devojka Baka Praseta, otvoreno je govorila o teškom periodu kroz koji je prošla i iskustvima sa sajber nasiljem.

Baka Prase i Milena Stamenković Foto: Prinscreen/Instagram

Zgodna influenserka, čiji je partner nedavno doživeo paljenje automobila u luksuznom naselju Beograd na vodi, odgovarala je na pitanja svojih pratilaca putem Instagram storija.

Ona je dobila pitanje da li je ikada htela da odustane od influenserske karijere, na šta je priznala da je u jednom periodu prošla kroz sajber nasilje.

Foto: Preent Screen

"Da li si ikada razmišljala da se povučeš sa društvenih mreža?", glasilo je pitanje.

Milena je tada opširno opisala kroz šta je prošla.

"Pre četiri godine sam prošla kroz sajber nasilje i tada sam prvi put ozbiljno razmišljala da se povučem. Bio je to period koji me je naučio kakvih ljudi sve ima i koliko je važno sačuvati sebe i svoj mir. Srećna sam što sam tad uspela da iskontrolišem svoje emocije i bes i ne reagujem. Onaj gore sve gleda", napisala je devojka Bake Praseta.

1/6 Vidi galeriju Baka Prase i Milena Stamenković Foto: Prinnscreen/Youtube

Milena je bila na odmoru u Brazilu kad je baki zapaljen automobil

Podsetimo, dok se u Beograd u na vodi odigravala prava drama, njegova devojka Milena Stamenković nalazila se hiljadama kilometara daleko. Milena je, naime, na odmoru u Brazilu odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Ona je na ovaj egzotični put otišla sa majkom, a kako je Bogdan ranije otkrio, cilj putovanja bio je odmor i beg od gradske gužve.

Milena je na Instagram storiju objavila fotografiju iz kafića na kojoj je napisala svojim pratiocima da joj postavljaju pitanja.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u problemu Foto: Privatna arhiva, Kurir/Ljilja Stanišić, Instagram/bakaprase, Instagram/bakaprase

Komšije uznemirene

Podsetimo, prema rečima komšija s kojima je novinar Kurira razgovara, incident ih nije iznenadio.

- Šta da kažemo, nije neočekivano. Ovo je posledica takvog načina života. Neprijatno je i za njega, ali i za nas koji ovde živimo. Ružno i neprimereno - navodi jedan od stanara.

Pojedini stanari ističu i da je vozilo bilo parkirano na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, što je, kako kažu, dodatno izazvalo negodovanje u komšiluku.