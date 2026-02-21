Slušaj vest

Zorana Simeunović u braku je sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem. Međutim, sada je sve iznenadila slika sa kolegom Darkom Filipovićem.

Oni se trenutno nalaze na Tajlandu, gde je Darko već neko vreme, a sada je i Zorana tamo. Fotografija koju je objavila, izazvala je reakcije jer osim nje i kolege nema nikog drugog na slici, a oni su nasmejani, sami i srećni.

"Povoljno radimo fotografije za razvode brakova… Svaki treći besplatan", napisala je Zorana uz fotografiju

Pevač ju je grlio oko struka dok se ona smejala, a Zorana je na sebi imala minijaturni bikini.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Zorana Simeunović otvoreno je govorila o teškom životu i traumi koju je doživela kada je kao devojčica bila silovana. Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Zorana skoro godinu dana na društvenim mrežama nije objavila fotografiju sa suprugom Stevom Simeunovićem, sa kojim je imala lažnu svadbu.