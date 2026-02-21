Slušaj vest

Antonija Kihalić oduševila je žiri svojim glasom i talentom u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezde", ali njena životna priča je ostavila sve bez teksta.

Antonija Kihalić
Foto: Printscreen

 Antonija je u emisiji ispričala i svoju tužnu priču. Njen otac Vlastimir Kihalić je 2005. godine ubio njenu majku i njene dve drugarice.

"Moj tata je ubio mamu i njene dve prijateljice"

– Imala sam 13 godina, to je bilo 2005. godine, moj tata je ubio mamu i njene dve prijateljice i onda se objesio u zatvoru par godina kasnije. Brat i ja smo bili kod bake i dede, baka je umrla prošle godine... Napravio je to jer je... Mama je zatražila razvod, on je bio u ratu, imao je PTSP, bio je u jako lošem stanju, čak je tražio pomoć, nisu mu je pružili, dogodilo se to što jeste, nije mogao izdržati... – kroz suze je opisala Antonija. Trenutno joj je dečko najveća podrška, a teške trenutke leči – pesmom.

Antonija Kihalić Foto: Preent, Preent Screen

– Nekad kad pevam, neka me pesma podseti na neke događaje u mom životu, osetim to i prenesem na druge koji me slušaju – rekla je Antonija.

Ne propustiteStarsPUCALA U KAFANI, PARE NOSILA U DŽAKOVIMA, MUŽU NUDILI FIĆU SAMO DA JE NE OŽENI! Čudesna životna priča pevačice koju su krišom slušali: Od siromaštva do slave
mica-trofrtaljka.jpg
StarsŽIVOTNA PRIČA SESTRE SILVANE ARMENULIĆ: Preživela nezamislive tragedije: Od trinestoro njih ostala samo ona
353569-tose-edit.jpg
StarsSA 5 GODINA JE OSTAVILA MAJKA, SESTRA JOJ POGINULA DOK SU IŠLE NA SAHRANU DRUGOJ: Na vrhuncu karijere na bini doživljava peh koji je dokrajčio
screenshot-10.jpg
StarsOD BEDE I SIROMAŠTVA DO LUKSUZNOG ŽIVOTA: Ime dobila po premijerki, otpevala čuveni srpski hit, danas mlati lovu a ostala skromna
Indira Radić

22.02.2026. STARS SPECIJAL S02 EP20 Izvor: Kurir TV