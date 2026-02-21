"Moj tata je ubio mamu i njene dve prijateljice"

– Imala sam 13 godina, to je bilo 2005. godine, moj tata je ubio mamu i njene dve prijateljice i onda se objesio u zatvoru par godina kasnije. Brat i ja smo bili kod bake i dede, baka je umrla prošle godine... Napravio je to jer je... Mama je zatražila razvod, on je bio u ratu, imao je PTSP, bio je u jako lošem stanju, čak je tražio pomoć, nisu mu je pružili, dogodilo se to što jeste, nije mogao izdržati... – kroz suze je opisala Antonija. Trenutno joj je dečko najveća podrška, a teške trenutke leči – pesmom.