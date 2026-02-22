Slušaj vest

Zdravko Čolić je u policiji proveo gotovo dva sata dajući izjavu povodom incidenta u kojem je 3. februara oko pet sati ujutru na njegovu porodičnu kuću bačena bomba.

Muzička zvezda je, kako nezvanično saznajemo, saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gde je boravio i u trenutku bombaškog napada, a pred nadležnim organima izneo je sve detalje koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju ovog nemilog događaja.

Smiren tokom razgovora

Prema rečima našeg izvora, Čolić je bio smiren i staložen tokom razgovora sa policijskim službenicima. Strpljivo je odgovarao na sva pitanja, a akcenat saslušanja bio je na mogućim motivima napada.

Neprijatna situacija

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić bio u Hrvatskoj za vreme napada Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić



Istražitelje je zanimalo da li se pevač nekome zamerio, da li postoji osoba na koju sumnja, kao i da li on ili neko od članova njegove porodice imaju eventualne dugove ili neraščišćene odnose koji bi mogli biti povod za ovakav čin.

Nema neprijatelje

- Čim se vratio sa puta iz Hrvatske, Zdravko je bio u policiji i dao izjavu povodom nemilog događaja. Saslušanje je trajalo oko dva sata. Pevač je bio smiren, raspoložen i odgovorio je na svako postavljeno pitanje i potpitanje nadležnih organa. Akcenat je bio na tome da li se nekome zamerio, na koga sumnja i da li neko od ukućana ima dugove ili neraščišćenje račune. Zdravko je sve negirao. Posebno je istakao da se nikome nije zamerio i da u karijeri nije imao problema sa saradnicima, kolegama, a ni sa poštovaocima njegovog lika i dela. Istakao je da neprijatelje nije pravio, niti ih ima, a da on zna. Nije želeo da upre prstom ni na koga sa estrade, a ni iz drugih miljea - objašnjava nam izvor.

Svi detalji

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić proživeo dramu Foto: Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images, Petar Aleksić



Tokom razgovora dotakli su se i pitanja eventualnog privatnog gonjenja napadača. Iako je o toj mogućnosti bilo reči, pevač je, prema saznanjima, ostao pri stavu da osobe koje se dovode u vezu sa napadom neće privatno tužiti, niti krivično goniti. Smatra da iza svega stoji neko drugi i veruje da će istraga pokazati pravu pozadinu incidenta.

Čolić je navodno istakao da mu je najvažnije da sazna istinu, pre svega zbog bezbednosti svoje porodice. Kako je poručio, želi da razume pravi razlog napada kako bi, ukoliko postoji bilo kakav problem, mogao da ga reši i spreči slične situacije u budućnosti.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, koji je uznemirio kako porodicu Čolić, tako i javnost.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Čolićem, ali u tome nismo uspeli.