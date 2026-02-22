Slušaj vest

Pevačica Zorana Mićanović u aprilu puni 21 godinu, a već važi za jednu od najzaposlenijih i najtraženijih na terenu. Gde god da se pojavi dobra atmosfera je zagarantovana.

Upravo zbog čestih tezgi i nastupa, pevačica je upitana za temu bakšiša, oko koje se poslednjih dana podigla velika polemika na estradi.

Nakon što su Ivana Pavković i Petar Mitić izjavili da „nisu taj tip pevača“ i da ne uzimaju bakšiš, Zorana je imala spreman odgovor.

"Ništa mi ne fali"

- Oni se samo nisu snašli u tom momentu, verovatno. Ali zasigurno postoji razlika, to se vidi. Ja ih stvarno poštujem kao kolege, svako ima svoj princip rada, a ja radim ovako i meni je super, ništa mi ne fali - rekla je Zorana uz osmeh.

1/5 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen TikTok

Pevačica objašnjava da ne vidi ništa sporno u uzimanju novca od gostiju na veseljima.

- Novac na tacni niko ne može da dobije. Ne vidim šta je loše u tome nekome dati novčanicu u ruku ako već pevaš veselje. Drugo je koncert, naravno da ti niko neće doneti bakšiš. Šta ja da kažem - „neću da uzmem“? Mislim da bih time uvredila ljude koji su došli da se vesele - objasnila je.

Ističe i da bakšiš ne zadržava za sebe.

- Ja sam svakako plaćena fiksno. Taj bakšiš ne uzimam sebi, već kolegama koji rade iza mene. To je poštovanje muzičara, jer i oni rade, imaju porodice i decu. Mnogi pevači u klubovima ne uzimaju bakšiš jer je to njima „ispod časti“. U redu, ali da li misle na svoje muzičare koji zarađuju mnogo manje od njih? - rekla je Mićanovićeva.

"Ne vidim ništa loše u tome"

Dodaje da veruje da sa publikom nikada neće imati problem:

- Mene moja publika voli i poštuje, kao i ja nju. Ne vidim ništa loše u tome, svako radi kako misli da treba.

Pevačica je nedavno priznala i da je, uprkos velikoj zaradi, finansije prepustila roditeljima.

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

- Kupila sam sebi dve-tri nekretnine. Sve što zaradim prepuštam mami i tati, iako imam 20 godina. Ne raspolažem sama novcem jer smatram da tako treba. Roditelji najbolje znaju za svoje dete rekla je nedavno za Telegraf.rs.

Kako kaže, svesna je da bi novac lako trošila.

- Da su pare kod mene, svaki dan bih kupovala cipele i štikle. Ovako se pametno ulaže. Nekretnine su zakon - to su me naučile starije koleginice. Jana mi je dala najviše saveta i rekla da sve ulažem i da ne rasipam - istakla je pevačica.

Priznaje i da joj roditelji nekad zabrane kupovinu.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Desilo se da nešto poželim, a oni kažu: „Ne može, dosta je.“ I poslušam. Možda mogu da se okrenem i odem, ali njihova reč se poštuje - zaključila je Zorana.

Kurir/Avaz