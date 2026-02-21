Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara svojom energijom i hitovima usijala je atmosferu na nastupu u jednom elitnom beogradskom restoranu. Publika je od prvih taktova pevala uglas, a pevačica je još jednom pokazala zašto godinama važi za jednu od najtraženijih na estradi.

Pre izlaska na scenu Dara se družila sa predstavnicima medija, raspoložena i spremna da bez zadrške govori o aktuelnim temama. Iskreno je komentarisala kolege sa estrade, osvrnula se na konkurenciju, ali i na to koliko se scena promenila poslednjih godina.

Sloba Radanović, sa kojim je završila na sudu, izjavio je da bi pre snimio duet sa Desingericom, nego sa njom. Pevačica mu je uzvratila.

- Svako neka radi kako misli, mislim da je to sramota za njega, jer sam mu jako pomogla na početku karijere - rekla je Dara.

"Snimio bih duet sa Desingericom"

Podsetimo, Radanović je gostovao u emisiji "Amidži šou" i nasmejao sve konstatacijom da bi pre snimio duet sa Desingericom.

- Da možeš da biraš, još jedan duet sa Darom Bubamarom ili sa Desingericom? - pitao je Ognjen.

- Sa Desingericom, stvarno. Ne znam na šta bi to ličilo, ali veća je tu poenta da više ne bih sa Darom - odgovorio je Radanović koji je nedavno negativno komentarisao njegov rad.

