Slušaj vest

Mladen Rosić pevač benda "Dijamanti" progovorio je o neverstvu i strahu na estradi zbog sve učestalijih napada na pevače.

Pevač se nedavno odazvao humanitarnom pozivu kako bi se pomoglo dečacima kojima je neophodno pomoći kako bi im se pružila adekvatna medicinska pomoć.

- Trudimo se da često, kadgod nas pozovu da ispoštujemo i kad smo u mogućnosti. Znamo kako je toj deci, trudimo se da budemo humani - rekao je on pa dodao da li je estrada humana:

- Koliko vidim humana je došli su svi, tako da svaka čast za estradu. Za Lava i Srđana ko god može ima račun da s euplati za njih, kolikogod je u mogućnosti značiće sigurno

Budući da radi prebukirano i da se kao i većina nas suočava svakodnevno sa stresom, pevač otkriva gde pronalazi izduvni ventil.

Foto: Promo

- Moj izduvni ventil je alkohol naravno koji me ne prija i sto puta se napijem i sto puta kažm neću više piti. To znaju i moji najbliži i kolege muzičari prijateljii iz kuće žena i roditelji. Valjda je to neka borba. Svi imamo problem sa nečim kroz koji prolzimo ja imam sa tim, trudim se maksimalno to svi znaju da se trudim da ne pijem. Ide mi od ruke al desi se...- kaže on

Rosić je prokomentarisao natpise novina o njegovom neverstvu u mladosti te priznao da se to sve dešavalo dok nije zasnovao porodicu.

- Bila je tema o vernosti o nama pevačima ja sam iskreno rekao kakav sam bio kad sam bio mlad nisam bio spreman za ozbiljnu vezu ona se istripuje da smo u vezi. Čim ona zaspe idem dalje ostanem do jutra sa nekom drugom.

- Gde me nađe? Ne nađe me nigde vratim se kući. Svi smo to prošli. Ja sam iskren i kažem kakav sam bio. Muškarac mora da prođe takve stvari da bi sutra bio veran ženi i da bi takav brak opstao mora da bude iskrenost, muškarac mora da prođe sve da ne bi poludeo u nekim godinama.Mnogi prave gluposti što ja neću uraditi

On je otkrio i da mnoge njegove kolege skidaju burme dok nastupaju, a na pitanje da li on radi isto, Mladen kaže:

- Oženjen sam al ko momak živim...šalim se ne krijem to štaviše devojke vole oženjene u zadnje vreme skontao sam, valjda smo privlačniji smo.

Pružio podršku Milici Todorović, pa osuo paljbu po svima koji je napadaju.

- Gde pa to je sve normalno....nekada ni dete ne znaš ni čije je...to je od davnina ja se sećam od babe i dede priča, rađale su decu nisu bile sigurne čije je dete i tako smo ih odgajali mi muževi jadni . Nego sad se prati sve javno i sad kad poznata ličnost ostane trudna sa oženjenim to je sve normalno.

Na pitanje da li je on nekada bio sa udatom ženom, Mladen Rosić kaže:

- Bio sam. Nije nije...gde da sazna ubio bi me...

Sve učestaliji su napadi na poznate pevače

- Na estradi nemaju potrebe svi da imaju obezbeđenje. Velike zvezde bi trebalo da imaju, evo šta se dešava Baka Prasetu. Ja da sam na njegovom mestu ne bi smeo da izađem iz kuće. Zbog toga što postoje razni ljudi nikad ne znaš šta će ko da uradi, ali moglo je i gore. Ali mislim da poznate ličnosti treba da imaju obezbeđenje

Da li vas neko maltretirao

- Bilo je dosta takvih situacija moraš da pokažeš zube. Ako je neko bezobrazan i pokaže da je kreten moraš biti gori i ako se uplašiš a on to vidi ide do kraja. Ali ka pokašeš zube, onda bude fajront ili gori nešto.

On i ostali članovi benda slave jubilej ove godine, ali su bend nasledili i to od hrvatskih muzičara, sada je objasnio detalje:

- Naravno autorska prava kao za sve....shvatili ste me ozbiljno...naravno bend postoji od 1984. članovi benda su se smenjivali klavijaturista kolege muzičari bunjari 20 godina su u bendu tako da se ne menjaju često člnovi super se slažemo ko porodica i hvala Bogu da je tako.