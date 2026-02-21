Slušaj vest

Marija Mikić objavila je novu pesmu "Zvanično dvoje" koja je odmah raznežila brojne pripadnice lepšeg pola.

Pesma govori o davanju bez granice, o trenutku kada shvatiš da si postala podrazumevana, o tišini koja boli više od svađe. O odluci da prekineš ono što te guši i da, uprkos strahu, izabereš sebe.

Ispod spota na Jutjubu počeli su da se nižu komentari koji više liče na ispovesti nego na uobičajene pohvale. Žene su stale uz pevačicu, ali pre svega stale su uz sebe.

- „Puna emocija…“ „Ono kada otpevaš svoj život, ne može da ne bude dobro.“ „Kao da si opisala mene.“ „Rasplakala si me“ - samo su neki od komentara

Žene su počele da dele sopstvene priče – o dugim godinama ćutanja, o lomovima iza zatvorenih vrata, o hrabrosti da se ode kada više nema vazduha.

Jedan komentar posebno se izdvojio:

- Kad sam rešila da to zaustavim, bilo mi je kao da ostajem bez vazduha. Ali preživela sam.“

Marija je ovom baladom dala emociju bez filtera – tiho, iskreno i ogoljeno. A publika je to očigledno prepoznala. Zato reakcije nisu samo brojevi pregleda. One su dokaz da pesma, kada je iskrena, može da bude mnogo više od muzike – može da bude podrška.