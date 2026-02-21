Slušaj vest

Jakov Jozinović, je čudo 21. veka. I ako do skoro nije imao nijednu svoju pesmu, obradama pesama svojih starijih kolega, ispunio je sve hale u regionu što i dalje radi, a usledili su i njegovi projekti.

Prva pesma nije bila ono što je publika očekivala, pa su mnogi komentarisali da će zauvek ostati pevač koji peva tuđe pesme. Međutim, ubrzo je sve demantovao. Njegova druga pesma "Ja volim" je postala najveći hit u regionu. Prvi je na svim mogućim listama, društvene mreže preplavljene su stihovima iz pomenute numere, a na pres konferenciji u Beogradu, govorio je i o tim "zlim" komentarima.

Jelena Karleuša je takođe u više navrata oštro komentarisala njegov lik i delo, a Jakov se nije oglašavao, do sada.

Na pitanje novinara kako je reagovao na izjave Jelene Karleuše, na njegov račun, odgovorio je:

- Nisam reagovao, jer nisam video. Video sam druge komentare na račun toga što pevam tuđe pesme. Mislim da je priča nesvakidašnja i neverovatna i nikad se to nije dogodilo. Jako je fora. Ja ću davati i svoju muziku. Pokazalo se da ljudi prihvataju i moju muziku - rekao je on.

Jelena dala svoj komentar

Podsetimo, Jelena Karleuša dala svoj komentar o mladom pevaču koji je postao jako popularan pevajući tuđe pesme, Jakovu Jozanoviću. On je nedavno imao koncert u MTS dvorani u Beogradu koji je rasprodat za sat vremena, a sada je u rekordnom roku rasprodao šest Sava Centra.

Kako kaže Jelena njoj to ništa nije jasno i želi mu da ima svoje pesme i hit.

Na pitanje da li su njene ćerke "odlepile" za njim i tražile karte za koncert, rekla je:

- Ne. Čula sam da se priča o nekom dečku koji peva kao karaoke - rekla je Jelena Karleuša i dodala:

- To je fenomen kao kod Prije. Išli su i na Prijine koncerte a da nisu znali mnogi kako izgleda. To je jednostavno kad se desi neki hajp. Stvarno mislim da, kad neko lepo peva i kad je mlad, treba da snima svoje pesme. Lepo je pevati tuđe, ali treba da snimi svoje pesme. Koliko sam shvatila, lep je, mlad i talentovan momak, želim mu da snimi svoje pesme da budu hit. Taj fenomen pevati tuđe pesme i puniti, meni nije jasan.

