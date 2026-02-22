Slušaj vest

Na koncertu koji je Slaviša Vujić održao u Staroj Pazovi dogodio se nesvakidašnji trenutak o kojem se i dalje priča jer je verni fan pevaču na binu odneo pečeno prase!

Već od samog početka večeri bilo je jasno da publiku očekuje pravo narodno veselje. Tražilo se mesto više, a atmosfera je bila usijana od prvih taktova. Gosti su horski pevali svaku pesmu, a aplauzi i povici podrške nisu prestajali. Ipak, trenutak koji je obeležio veče desio se usred nastupa, kada je jedan fan odlučio da svog omiljenog pevača iznenadi i to na krajnje originalan način.

Dok je Vujić pevao jedan od svojih hitova, iz publike se pojavio čovek sa pečenim prasetom! Ovaj nesvakidašnji poklon izazvao je opšti šok, ali i oduševljenje prisutnih. Smeh, aplauzi i uzvici prolomili su se salom, a pevač nije mogao da sakrije iznenađenje. U duhu prave narodne tradicije, poklon je prihvaćen sa osmehom, a scena je u trenutku postala glavna tema večeri.

Publika je taj gest dočekala kao vrhunac atmosfere - simbol veselja, gostoprimstva i poštovanja prema izvođaču. Mnogi su vadili telefone da zabeleže momenat koji se retko viđa čak i na najveselijim nastupima.

Tokom večeri energija je nastavila da raste. Vujić je u jednom trenutku sišao sa bine i zapevao među publikom, gde su ga dočekali zagrljaji, bakšiš i ovacije. Posebne emocije izazvao je dolazak njegovih sinova, Bojana i Nemanje, koji su mu se pridružili na sceni, što je dodatno podiglo atmosferu i dalo događaju porodičnu notu.

Ipak, koliko god program bio bogat gostima i iznenađenjima, upravo će pečeno prase ostati detalj po kojem će se koncert u Staroj Pazovi dugo pamtiti. Još jednom se pokazalo da na nastupima Vujića nema granica kada je reč o emociji i originalnosti publike.

Veče je završeno uz ovacije i jasnu poruku da kada se spoje dobra pesma, iskrena emocija i verni fanovi spremni na nesvakidašnje gestove, nastaje događaj koji se ne zaboravlja.