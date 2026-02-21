Slušaj vest

Nedavno je kao bomba odjeknula vest da se Goga i Marko Gačić, razvode! I ta vest bila je aktuelna dva dana, jer se akteri nisu oglašavali. Međutim, priča je ubrzo dobila nastavak i to ne bilo kakav.

Marko Gačić je svoju suprugu varao sa koleginicom. Koleginica se oglasila i kaže da to nije istina, ali izvori bliski bivšem paru su preneli drugačiju priču.

Dan nakon što je odjeknuo ovaj skandal, oglasila se Goga i to na Instagramu. Ona je usnimila video svoje transformacije, dok peva svoju novu pesmu, a sve što je imala da kaže, saopštila je javnosti kroz opis:

- Kažu da teška vremena stvaraju jake ljude, a ja bih dodala i da vam u život donesu baš one koji treba da budu deo njega. Isto tako, na našu sreću, i isprate ove druge. Teško mi je opisati osećanja koja su me obuzela u trenutku povratka na scenu i izlaska nove pesme, ali ako sam imala i najmanji strah - vi ste učinili da nestane. HVALA VAM! -napisala je Goga.

- Neizmerno sam zahvalna svima na podršci kakvu nisam mogla ni da zamislim, svaku toplu reč i dobru nameru sam upila i pretvorila u volju i snagu za dalje. Hvala publici, a ogromno hvala i svim mojim kolegama koji su mi pružili nesebičnu podršku i pokazali da smo tu jedni za druge kada je najpotrebnije. Sve pamtim, za neke lepše epizode - dodala je ona uz emotikon srca.

Ispod objave dobila je pregršt komentara podrške:

"Lavice, nek se razbeže miševi", "Srećna žena", "Bravo Gogice, ideš dalje","Sijaj kraljice", neki su od komentara.

Imao tajnu aferu sa pevačicom

Reč je o njihovoj manje poznatoj koleginici Nini Vlajković sa kojom je i snimio duet koji je objavljen 5. aprila 2025. godine, kada je i počela njihova tajna afera.

Marko je, gostujući nedavno u emisiji "Zvezde Granda Specijal", od strane voditelja Vesne Milanović i Siniše Medića upitan na temu razvoda.

Međutim, tada je javnost želeo da ubedi u to kako je glavni razlog rastanka od Goge bio taj što "nije išlo".

- Šta se desilo, zakasnela informacija... Pa, mislim, prosto, eto, ništa. Nije išlo... Mi smo se eto oglasili zajedno... To je bilo jedino naše oglašavanje, mislim da će tako i ostati, odlučili smo da stavimo tačku i eto - pomalo nespretno je govorio