Natalija Trik FX decenijama je braku sa Sanijem, a najveća sreća im je njihov sin Dejan. Ipak, i pored porodične sreće, pevačicu u sebi nosi bol jer nema dobar odnos sa svojim pet godina starijim bratom.

Ona je svojevremeno za Blic otkrila da njih dvoje nikada nisu mogli da ostvare blizak odnos.

- Mislim da će se sad mnogi ljudi iznenaditi, ali ja moram da kažem da sam ja tu moju porodicu, uvek imala u školi, folkloru, gimnastici. Ja sam neko ko je, ne mogu da kažem da mama i tata nisu brinuli o meni, jesu, ali više sam se brinula ja jer su mama i tata mnogo radili - ispričala je pa nastavila:

- Tih prvih prvih godinu dana mene je čuvala tetka Tanja, a posle toga, to je bilo možda jednu godinu, dve, onda sam bila sama, gde je moj brat, naravno kada je hteo i kada je mogao da me čuva, čuvao me, mada s tim nije baš bio nešto oduševljen. Nije bio oduševljen mojim dolaskom na svet, moram to da priznam i tako je ostalo do dan-danas - izjavila je Natalija koja je otkrila da je od brata dobijala udarce.

- Skoro sam bila u jednoj emisiji, gde sam prvi put pričala o zlostavljanju, o batinanju, da kažem. Ja sam to doživljavala, ne mogu sad da kažem non-stop, ali, kada vi od roditelja, od majke i oca ne dobijete ni šamar, ni ono da vas neko počupa za uvo, nikada, a onda doživite to od vašeg rođenog brata koji me, verujte mi, i dan-danas, ne znam zašto ne voli. Ne znam zašto on prema meni ne oseća ništa, ja prosto ne mogu da kažem da ne volim svog brata, bez obzira, kakve god da je stvari on meni činio. Valjda, sestre su takve, sestre vole, prosto vole svog brata - ispričala je Natalija i istakla da mu je nakon svega oprostila.

- Ja sam njemu sve oprostila još odavno - rekla je Natalija "Trik FX".