Dragomir Despić Desingerica izazvao je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak kako su mu na scenu doneli živo jagnje.

Životinja se, podsetimo, opirala i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu „Čokolada“.

Mnogi korisnici mreža su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: „Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!“

"Jadno jagnje pokušava da pobegne", "Dokle više idu njegova ludila" i "Maltretira životinje" - pisali su drugi.

Ovim povodom sada se za Pink.rs oglasio treper, koji tvrdi da jagnje nije bio deo njegovog nastupa, ali snimak pokazuje da on nijednog trenutka nije reagovao, već je nastavio sa svojim programom dok je životinja bila pored njega.

- Želim da se oglasim povodom snimka koji kruži. Životinja koja se pojavila na bini nije bila deo mog nastupa, niti moje ideje, niti sam na bilo koji način učestvovao u njenom dovođenju - rekao je pa nastavio:

- O tome nisam bio unapred obavešten. Smatram da je zakonski i moralno neprihvatljivo izlagati bilo koju živu životinju u klubskom okruženju, buci i takvim uslovima. Strogo sam protiv bilo kakvog eksponiranja ili potencijalnog zlostavljanja životinja. Molim da se odgovornost ne prebacuje na mene, jer organizaciju događaja i scenske detalje u ovom slučaju vodio organizator. Hvala na razumevanju - rekao je Desingerica za Pink.rs.

