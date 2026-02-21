Slušaj vest

Svojevremeno se u medijima pojavila vest kako otac Rade Manojlović radi na pijaci, što je izazvalo različite komentare u javnosti.

Iako ćerke Radeta Manojlovića odlično zarađuju, on je navikao da radi i to čini iz ličnog zadovoljstva, o čemu otvoreno govori Rada.

- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvek mnogo radim - objašnjava pevačica.

Rada je otkrila i kako njen otac i maćeha reaguju kada im ona donosi novac.

- Tata uvek kaže da ne donosimo pare, da čuvamo da pravimo nešto. Ljudi na selu, ne troše oni mnogo, proizvode za sebe. On ide na pijacu i po kiši, snegu, na minus deset - ispričala je ona.

Podsetimo,mediji su pitali Radinog oca kako mu se dopada ćerkin dečko.

- Ja uopšte nisam obavešten, ne znam da li ona ima dečka ili nema. Ja znam čoveka koji tu dolazi, e sad, to oni meni nisu rekli: “Tata, to je to”. Nisam ja lud, da ne znam, samo zvanično nisam obavešten - rekao je on, a na pitanje da li je nekad savetovao ćerku kada su emotivni partneri u pitanju, Rade kaže:

- Jesam, posavetovao sam je kad je napunila 18 godina. Sad radiš za sebe, svaki postupak je tvoj, nije ni protiv mene, niti protiv bilo koga. Ne daj bože nešto da zatreba, ja bih joj pomogao, koliko god mogu i kako sam u mogućnosti. Šta ima meni da se dopada? Prvo, ne valja ništa. Ne pije. Pa, u stvari, nijedan nije pio koga je dovodila, moje merilo se izgubilo. U stvari jedan je pio pomalo. Možda je Radmila zaboravila da mi najavi dečka. Dobar je u svakom slučaju. Znao sam ja i pre nje da se zabavljala sa Milanom Stankovićem, a ona meni: “Tata, pa kako?” Pa nisam se ja juče rodio. Nije stidljiva ona, ali ne pada joj na pamet da mi objašnjava neke stvari, ali vidim ja. Ako joj je dečko, ja nemam ništa protiv. Ako je njoj dobar, meni je šest puta bolji. Nije ona imala nešto puno tih momaka, 4-5 za 40 godina. Mislim bruka (smeh) - rekao je Rade za Blic.

