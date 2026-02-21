„DANAS JE VADILA KRV, ČUDNO SE PONAŠALA“ Kristina Radenković zabrinula sve objavom iz porodičnog doma: Evo o čemu se radi (FOTO)
Kristina Radenković zabrinula je pratioce najnovijom objavom iz porodičnog doma, kada je otkrila da je „gospođa“ morala na vađenje krvi zbog neobičnog ponašanja poslednjih dana. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o nekom članu porodice, ali je voditeljka ubrzo razjasnila da govori o svojoj mezimici - mački.
Na kraju se ispostavilo da razloga za brigu nema, a Kristina je još jednom pokazala koliko je vezana za svoju ljubimicu.
"Gospođa je vadila krv danas, jer se čudno ponašala poslednjih nekoliko dana. Ispostavilo se da je samo nerviramo" - napisala je Kristina.
Otvoreno priznala
Kristina je otkrila koliko joj je teško da uskladi privatne i poslovne obaveze.
- Uvek se tuđi život čini savršen. Posao je moj najveći stimulans, tako da se ne osećam dobro kad ne radim.Trenutno sam u punoj životnoj snazi i mislim da sam tek sada dostigla punu brzinu. Neminovno, počeću da usporavam, ali imam celu penziju da se odmaram i uživam. Sada nije momenat - rekla je ona i progovorila o venčanju.
Ovako je nekad Kristina izgledala:
- Uopšte o tom papiru više ne razmišljamo. Venčanje spominjemo samo kroz šalu. Mogli bismo da napravimo žurku za sve prijatelje, ali bez matičara, da obnovimo veridbu, predugo sam verena - kroz smeh je rekla Kristina, a šta je sve otkrila o privatnom životu možete pročitati na portalu "Story.rs"
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: