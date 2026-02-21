Slušaj vest

Kristina Radenković zabrinula je pratioce najnovijom objavom iz porodičnog doma, kada je otkrila da je „gospođa“ morala na vađenje krvi zbog neobičnog ponašanja poslednjih dana. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o nekom članu porodice, ali je voditeljka ubrzo razjasnila da govori o svojoj mezimici - mački.

Na kraju se ispostavilo da razloga za brigu nema, a Kristina je još jednom pokazala koliko je vezana za svoju ljubimicu.

Foto: Printscreen

"Gospođa je vadila krv danas, jer se čudno ponašala poslednjih nekoliko dana. Ispostavilo se da je samo nerviramo" - napisala je Kristina.

Otvoreno priznala

Kristina je otkrila koliko joj je teško da uskladi privatne i poslovne obaveze.

- Uvek se tuđi život čini savršen. Posao je moj najveći stimulans, tako da se ne osećam dobro kad ne radim.Trenutno sam u punoj životnoj snazi i mislim da sam tek sada dostigla punu brzinu. Neminovno, počeću da usporavam, ali imam celu penziju da se odmaram i uživam. Sada nije momenat - rekla je ona i progovorila o venčanju.

Ovako je nekad Kristina izgledala:

1/11 Vidi galeriju Kristina Radenković nekada Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen YouTube

- Uopšte o tom papiru više ne razmišljamo. Venčanje spominjemo samo kroz šalu. Mogli bismo da napravimo žurku za sve prijatelje, ali bez matičara, da obnovimo veridbu, predugo sam verena - kroz smeh je rekla Kristina, a šta je sve otkrila o privatnom životu možete pročitati na portalu "Story.rs"

