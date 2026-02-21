Slušaj vest

Dragana Bekvalac podelila je do sada neviđene fotografije sa nedavno preminulom Tatjanom Ječmenicom, oprostivši se od dugogodišnje prijateljice emotivnom porukom.

Tatjana Ječmenica, nekadašnja reprezentativka Srbije u tenisu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih sportskih zvaničnika, nakon što je tragično izgubila život u saobraćajnoj nezgodi.

Dragana se i dalje teško miri sa gubitkom bliske osobe, a fotografije koje je objavila svedoče o njihovom snažnom prijateljstvu i zajedničkim trenucima.

"Tašo moja dobra, voli te tvoj drug", napisala je Dragana uz slike.

Sestra Nataše Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice:

Sestra Nataše Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice:

Suprug nastradale Tatjane Ječmenice i dalje u teškom stanju

Podsetimo, Darko Jevtić je primljen u bolnicu u petak 13. februara uveče, nakon što je bio u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu ka Ostružnici.

U saobraćajnoj nesreći je poginula njegova supruga Tatjana Ječmenica.

Jevtić je stavljen u indukovanu komu, a kako saznaju mediji, u utorak je skinut sa aparata za disanje.

Darko diše samostalno, ali je njegove stanje i dalje teško i ozbiljno usled brojnih povreda koje je zadobio u sudaru sa kamionom.