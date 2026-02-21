"TAŠO MOJA DOBRA, VOLI TE TVOJ DRUG" Dragana Bekvalac neutešna posle sahrane Tatjane Ječmenice: Objavila nikad viđene fotografije, reči kidaju dušu...
Dragana Bekvalac podelila je do sada neviđene fotografije sa nedavno preminulom Tatjanom Ječmenicom, oprostivši se od dugogodišnje prijateljice emotivnom porukom.
Tatjana Ječmenica, nekadašnja reprezentativka Srbije u tenisu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih sportskih zvaničnika, nakon što je tragično izgubila život u saobraćajnoj nezgodi.
Dragana se i dalje teško miri sa gubitkom bliske osobe, a fotografije koje je objavila svedoče o njihovom snažnom prijateljstvu i zajedničkim trenucima.
"Tašo moja dobra, voli te tvoj drug", napisala je Dragana uz slike.
Sestra Nataše Bekvalac ne može da prihvati tragičnu smrt Tatjane Ječmenice:
Suprug nastradale Tatjane Ječmenice i dalje u teškom stanju
Podsetimo, Darko Jevtić je primljen u bolnicu u petak 13. februara uveče, nakon što je bio u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu ka Ostružnici.
U saobraćajnoj nesreći je poginula njegova supruga Tatjana Ječmenica.
Jevtić je stavljen u indukovanu komu, a kako saznaju mediji, u utorak je skinut sa aparata za disanje.
Darko diše samostalno, ali je njegove stanje i dalje teško i ozbiljno usled brojnih povreda koje je zadobio u sudaru sa kamionom.