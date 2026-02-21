Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić rešila je da napravi radikalnu promenu, a novom frizurom se odmah pohvalila na društvenim mrežama.

Nakon perioda u kojem je u inostranstvu pozirala kao plavuša, Aleksandra je odlučila da okrene novi list i kosu ofarba u tamnosmeđu nijansu, čime je u potpunosti promenila svoj imidž.

Foto: Printscreen

Nikolićeva se oglasila direktno iz frizerskog salona, pokazujući proces transformacije, a uz video nove frizure kratko je poručila:

- Evo ja više ne mogu sama sa sobom da se dogovorim - napisala je Aleksandra, aludirajući na svoju iznenadnu odluku da postane brineta.

"Nema potrebe da se povlačimo po sudovima"

Podsetimo, Dejan Dragojević je nedavno jgovorio o tome kako je izgubio na sudu od Aleksandre Nikolić koja je tužila njega i njegovu mamu, a tada se oglasila i ona sa tvrdnjom da je istu tužbu povukla, pa otkrila razloge.

- Ja sam tu tužbu povukla iz razloga jer ne želim da se povlačim po sudovima, jer to traje i traje... Kada sam odlazila iz Srbije ja sam kontaktirala advokata i rekla mu da želim da povučem tu tužbu. Takođe sam u to vreme bila u pregovorima za posao sa televizijom na kojoj je bila zaposlena i osoba koja je komentarisala tužbu. Razgovarala sam tada sa glavnim čovekom televizije između ostalog i o toj tužbi i shvatila sam da nema potrebe da se povlačim po sudovima i da dokazujem šta je rečeno. Nismo se dogovorili oko poslovnog angažmana, jer sam ja organizovala odlazak iz Srbije - rekla je Nikolićeva.

Prema njenim rečima, da podnese tužbu rešila je nakon što se po izlasku iz rijalitija nije osećala bezbedno.

- Ljudi su spremali atak na mene, to je bilo strašno. Zvali su me telefonom to su bile takve uvrede, takve pretnje, ja sam bila tada u osmom mesecu trudnoće i veoma loše je uticalo na mene. Nisam znala kako to više da zaustavim. Kao jedna žena, samoa u Beogradu nisam znala šta da radim, kontaktirala sam advokata, porazgovarala sa njim i podnela tužbu. Nisam se osećala bezbedno, jer su ljudi dolazili ispred moje zgrade, to je bilo strašno - objasnila je Aleksandra za Informer.

