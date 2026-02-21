Slušaj vest

Una Čolić, ćerka Zdravko Čolić, oglasila se na društvenim mrežama i saopštila da se povlači iz projekta u kojem je trebalo da učestvuje, nakon što se njeno ime pojavilo u poruci za koju, kako tvrdi, nije dala odobrenje.

Porodica poznatog pevača već nedeljama je u žiži javnosti, naročito otkako je na njihovu vilu na Dedinju bačena eksplozivna naprava. Nedugo nakon tog incidenta, Una je sa pratiocima podelila još jedno neprijatno iskustvo koje ju je zadesilo.

Foto: Printscreen

Reč je o aplikaciji putem koje se poručuje hrana za dostavu na kućnu adresu, ali Uni se njihov marketinški plan nije dopao, posebno zbog toga što je njeno ime bilo umešano bez njenog pristanka.

"Priča nije prevara, radi se o aplikaciji mojih prijatelja kojoj sam se pridružila da im pomognem. Ni u jednom trenutku nisam odobrila da se pišu ovakve stvari, jer to nema veze sa vezom. Zbog toga izlazim iz cele priče i ne želim da budem deo iste. Svakako im želim sreću, jer znam da imaju odličnu ideju, ali ovakve greške ne smeju da se prave", poručila je Una.

Čola angažovao privatno obezbeđenje

Inače, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi za Redakciju na Kurir televiziji.

On je istakao da ljudi iz sveta estrade često gostuju po slavljima gde su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea. Te da često taj poslovni odnos preraste u nešto više.

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije - rekao je Milović.

Podsetimo, za bombaški napad na Čolićevu kuću uhapšeni su M. A., S. M. i P. S., a njima je određen pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Kako se sumnja, S. M. i P. S. bili su direktni izvršioci, dok im je M. A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

