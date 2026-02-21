Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić tokom gostovanja u jednoj emisiji otvorila je dušu o svojim ljubavnim neuspesima, između ostalog, te lekcijama koje je posle izvesnih krahova naučila. Prema sopstvenom priznanju, "dugo je živela u zabludi da će joj partner zauzvrat pružiti onoliko koliko ona daje".

Generalno, imala je problema sa samoživim muškarcima.

- Koje ste ljubavne zablude najskuplje platile? - pitala je voditeljka svoje gošće, među kojima je bila i Bojana.

- Da će mi muškarac dati onoliko koliko ja dajem. Dugo sam živela u zabludi da će mi se dati onoliko koliko ja dajem. Mislim na vernost. Dupla sam Lavica u horoskopu, lojalna sam, verna, dajem se maksimalno kad sam u jednom odnosu. Eto, ja sam na takav problem naišla u životu - otvorila je dušu ona.

Tu se, međutim, nije i zaustavljala.

"Izgubila sam živce, energiju..."

- Kad volim, ja sam spremna da pričam sa nekim satima, da ne spavam celu noć kako bi rešili problem, uprkos tome što se rano budim i moram na posao. Bila sam u braku sedam godina, uvek sam se trudila da sve razgovorom rešim. Bude bolje, ali dvadeset dana, opet se vrati ona ista osoba. Imala sam nekoliko dugih, takvih veza, gde sam se je trudila da ispravim neke stvari. Izgubila sam živce i energiju, plašim se da nisam sad spremna za onog pravog. Imala sam problem sa samoživim muškarcima - iskrena je bila Lazićeva u "Magazinu IN".

