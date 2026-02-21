Slušaj vest

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević oglasila se sa jahte i podelila šta radi na istoj. Snimila je i ko joj pravi društvo, a evidentno je da je starleta i te kako uživala u zimskom, ali sunčanom danu.

- Jutra u Majamiju na vodi! Velnes na jahti, započela novo poglavlje - napisala je Stanija u objavama na engleskom jeziku.

Bila je u ženskom društvu, pa su zajedno vežbale na jahti.

Stanija se u svom stilu snimala iz mnogih uglova, a obline su joj bile u prvom planu. Onda je na redu bilo poziranje na jahti, a sve je završilo na njenom Instagram profilu.

Stanija o Asminu

Starleta Stanija Dobrojević osvrnula se na odnos sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, koji je trenutno učesnik rijalitija "Elita", i poručila da je tu priču zauvek ostavila iza sebe.

Dan zaljubljenih Stanija je provela u čistom luksuzu, u jednom od najskupljih hotela na svetu, a romantično putovanje priredio joj je novi partner, bogati Jevrejin. Po povratku sa puta, otvoreno je govorila o greškama iz prošlosti i lekcijama koje je naučila.

- Završila sam sa starim pričama i sa ljudima koji ne mogu da isprate moj nivo. Verovala sam pogrešnima i to je lekcija, ne poraz. Moja odanost je bila čista, njihove namere nisu. Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo. Moj život ide dalje - Majami, moj brend, moj mir, moj kvalitet. Ko to nije znao da ceni, više nema pristup. Imam bajku od života koju sam kvarila pogrešnim izborima - rekla je Stanija.

