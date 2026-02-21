Slušaj vest

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević oglasila se sa jahte i podelila šta radi na istoj. Snimila je i ko joj pravi društvo, a evidentno je da je starleta i te kako uživala u zimskom, ali sunčanom danu.

- Jutra u Majamiju na vodi! Velnes na jahti, započela novo poglavlje - napisala je Stanija u objavama na engleskom jeziku.

Bila je u ženskom društvu, pa su zajedno vežbale na jahti.

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević oglasila se sa jahte i podelila šta radi na istoj. Foto: Printscreen

Stanija se u svom stilu snimala iz mnogih uglova, a obline su joj bile u prvom planu. Onda je na redu bilo poziranje na jahti, a sve je završilo na njenom Instagram profilu.

Stanija o Asminu

Starleta Stanija Dobrojević osvrnula se na odnos sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, koji je trenutno učesnik rijalitija "Elita", i poručila da je tu priču zauvek ostavila iza sebe.

Dan zaljubljenih Stanija je provela u čistom luksuzu, u jednom od najskupljih hotela na svetu, a romantično putovanje priredio joj je novi partner, bogati Jevrejin. Po povratku sa puta, otvoreno je govorila o greškama iz prošlosti i lekcijama koje je naučila.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Završila sam sa starim pričama i sa ljudima koji ne mogu da isprate moj nivo. Verovala sam pogrešnima i to je lekcija, ne poraz. Moja odanost je bila čista, njihove namere nisu. Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo. Moj život ide dalje - Majami, moj brend, moj mir, moj kvalitet. Ko to nije znao da ceni, više nema pristup. Imam bajku od života koju sam kvarila pogrešnim izborima - rekla je Stanija.

Ne propustiteStars"VLADIMIR TOMOVIĆ JE NAJLOŠIJI U KREVETU!" Stanija je ovako pričala o intimi sa Crnogorcem pred milionima, a on je žestoko ponizio: Bila mi je...
screenshot-10.jpg
Stars"ASMIN NIJE MOJ NIVO" Stanija Dobrojević konačno priznala šta zaista misli o njemu: Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo
Stanija Dobrojević.jpg
StarsPOSLE ASMINA CVETA! Staniju imućni partner želi da je ženi, evo šta rade na Bahamima (FOTO)
Stanija Dobrojević.jpg
StarsNAKON SVIH JAVNIH UDARACA KOJE JOJ JE ZADAO ASMIN, STANIJA POKAZALA MUŠKARCA KOJI JOJ NAJVIŠE ZNAČI! Starleta uživa, sve pokazala javno (FOTO)
Screenshot 2025-10-03 224208.png

Poslušajte zanimljivosti se o estradnjacima:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV