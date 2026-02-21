Slušaj vest

Transrodna pevačica Elektra Elit oglasila se prvi put nakon što je puštena na slobodu.

Elektra Elit, koja je ranije priznala da se bavi prostitucijom, bila je u pritvoru od prošle godine, a sada je poručila da se oseća dobro.

Jedina promena u njenom izgledu je nova, drastično kraća frizura.

- Dragi ljudi, kao što vidite živa sam i zdrava sam i bolja nego ikad. Kao što znate bila sam u zatvoru sedam meseci. Ništa mi ne fali, jedino što sam promenila to je kosa. Svim lošim ljudima što su bili protiv mene, tek će da sijaju. Pozdrav - poručila je ona. 

Privedena u stanu

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je.

Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

Kako su preneli mediji, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- Nisu dobre prognoze, to je sve što mogu da vam kažem - rekao je tada advokat.

