"Nokaut u prvoj rundi! Prvi meč posle godinu i dva meseca zbog diskus hernije, odličan povratak i konačno sam tamo gde pripadam, sa odličnim timom iza sebe. Sledeći meč je u aprilu, protiv boljeg protivnika u osam rundi. Hvala vam što ste uz mene! Više nema stajanja - kući se ne vraćam bez pojasa", poručio je Ražnatović.

Ceca: "Sa Veljkom se čujem sto puta dnevno"

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam, prepričava samo jednu od situacija kroz osmeh Ceca.