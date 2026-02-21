Slušaj vest

Pevačice Sanja Maletić i Jana Todorović svojevremeno su bile gotovo nerazdvojne. Međutim, posle oko osam godina, stavile su tačku na svoje prijateljstvo.

Sanja je sada u razgovoru za Scandal otvorila dušu pa otkrila kako su najpre stupile u kontakt, počele da se druže, a onda i prestale.

- Godinama smo se znale sa nastupa, tezgi, radile smo dosta romska veselja, pre nego što je ona otvorila produkcijsku kuću. Naravno da smo se, kao i sa ostalim kolegama, poznavale. Videle smo se pre toga milion puta. Jako sam se razbolela sa onim svojim koksaki virusom i onim cirkusom i nije me bilo četiri, pet meseci dok sam se lečila, tamo, 'vamo. Moj album "S vremena na vreme" je čekao završen. Nisam znala gde ću, za koju produkcijsku kuću da izdam, nisam imala pojma, nisam imala predstavu. Prvo što sam bila malo bolešljiva i malo nisam razmišljala o tome, ali onda je došlo vreme kad sam se izlečila i stala na noge, da razmislim gde ću sad taj lepi album koji sam napravila da izdam - počela je svoju priču Sanja za "Scandal", a potom je nastavila o tome kako joj je taj "problem" zapravo onda Jana bila rešila.

- Srela sam Ivana i Janu u "Interkontinentalu", tadašnjem. Znam da se zabezeknula kada me je videla. Da sam bila mršava kao grana, nisam imala dvadeset kilograma, što kažu, s krevetom, jer me je bolest jako iscrpela. Bila sam tužnjikava, tako da kažem. Bolna. Krenemo u razgovor tako, šta vi radite, šta ja radim. Kažu otvaraju produkcijsku kuću i ja kažem da imam završen album. Tada su se plaćali albumi. Uradiš album, pa ti onda produkcijska kuća plati album, ali ti zato ne daje procenat od prodaje CD-ova, nego ti to plati odmah, u kešu. Dobro, kaže, mi smo sad na početku, mi nemamo te finansije sada. Kažem: "Meni ne treba to ništa, ja verujem u ono što imam, meni to ništa ne treba" - objašnjavala je pevačica za "Scandal", na skrivajući zatim i koliko joj je samo značilo prijateljstvo sa Janom Todorović.

I na more smo išle zajedno

- Jako dugo smo se družile. Išle smo na more zajedno, dolazila je puno puta u moju kuću u Tuzli, dolazila sam ja u njenu kuću u Beogradu. Pošto smo radili tada letnju sezonu po tri meseca po Bosni, Tuzla je centralna Bosna, ja imam tamo svoju kuću, domaćinstvo u kojem imam potpuno sve isto kao i u Beogradu i, ja se stacioniram kod svoje kuće, a ona je obično bila u hotelu nadomak Tuzle, u Lukavcu, tamo na jezeru i, onda malo, malo, pa nešto ručamo, da li jedemo u hotelu gde ona spava ili ona dođe sa porodicom - prisećala se ona za "Scandal", pa je potom objasnila kako je došlo "do kraha prijateljstva", odnosno zašto su tačno stavile tačku na tako lep odnos.

- Izdala sam dva albuma za "VIP". To je osam godina. Non-stop smo bile zajedno, da li je to bio Beograd, da li smo otišle negde na neko druženje van Srbije, van Beograda, da li smo bile u Bosni zajedno... Posle toga se ugasila ta produkcijska kuća i mi smo morali, svi koji smo bili, a bilo nas je puno u "VIP-u" tada, svi smo morali da tražimo za naredni album drugu kuću. Kako se ugasila kuća, tako je to druženje splaslo, u smislu više nije ona morala da bude toliko često u Beogradu, ja nisam morala da idem tamo na emisije, pa se nismo viđali na emisijama, jer tamo se nešto non-stop snimalo. Snimalo se po mesec dana za emisiju unapred, ti si svaki dan tamo, čoveče. Kad se ugasila ta kuća, mi smo otišli svako na svoju stranu, a i ona je morala da traži narednu produkcijsku kuću gde će da izdaje, isto tako kao i ja. Tako se više ne viđaš tako često, kao ranije - objašnjavala je ona, dodajući kako se s Janom već 11 ili 12 godina ne druži.

Svakako, dan-danas je izuzetno ceni i voli, prema sopstvenom priznanju.

