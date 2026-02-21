Slušaj vest

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, prisetio se početaka. Iako je sa "Tropiko bendom", čiji je frontmen, osvojio veliki uspeh, on je priznao da se tokom karijere susretao sa brojnim izazovima.

Naime, Sale je govorio o periodu kada je nastupao za male honorare, a jednom prilikom je doživeo da umesto novca dobije gajbu piva.

- To je bila 1997./ 1998. godina. Tada smo mi radili po kafićima, nisu bili neki veliki specijalni klubovi, to su bile gaže deset maraka, ako dobiješ neki bakšiš. Mada, tada si mogao nešto da kupiš ta te pare, a ne samo žvake - rekao je on i priznao da mu prvi honorar nije bio isplaćen.

Sale Tropiko Foto: Privatna arhiva

- Inače, prvi honorar mi je bio gajba piva, nisu bile pare. Trebao je da nam plati čovek, a ostavio nam je gajbu piva ispred kafića - ispričao je pevač za "Grand specijal".

"Pozvao bih Jovanu na svadbu"

Jovana Pajić danas Foto: ATA images, Kurir

Podsetimo, Sale je nedavno govorio o odnosu sa bivšom ženom Jovanom Pajić.

- Pozvao bih Jovanu na svadbu i podržao bih je ako bi odlučila da se uda- rekao je tada za "Hajp".

jovana_pajic_13012025_0018.JPG
sale-tropiko01-news1-damir-dervisagic.jpg
jovana-pajic.jpg
whatsapp-image-20211208-at-4.09.35-pm.jpg

