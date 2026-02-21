"ISKORIŠĆAVATE MOJ LIK, SRAM VAS BILO" Milica Todorović bila žrtva velike prevare, pa sve razotkrila: Ove pevačice su isto bile u problemu!
Javne ličnosti sve češće su na meti sajber kriminalaca, a brojni estradnjaci su se oglašavali i razotkrivali prevarante. Milica Todorović, Marija Šerifović i Snežana Đurišić samo su neke od onih koje su bile meta prevaranata.
Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala kada je nepoznata kompanija iskoristila njen lik za prodaju sumnjivih preparata za mršavljenje. Besna zbog laži koje se šire i činjenice da neko zarađuje na njenom imenu, pevačica se tada hitno oglasila i jasno poručila da će pravdu potražiti na sudu.
- Razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, ‘za mršavljenje’, iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda… Pustila sam vas jedno mesec dana, a sad ću da vas tužim. Sram vas bilo - poručila je tada Milica.
Marija Šerifović oglasila se nakon što su ljudi na mrežama u njeno ime organizovali nagradne igre.
- Ne mogu da verujem da i dalje verujete da je to istina, a ja se ne oglašavam. Znači, molim vas! Ne postoji nikakva nagradna igra ni na Fejsbuku, ni na Instagramu, ni na TikToku. Blokirajte te profile, te bolesnike, nemojte da verujete baš u svaku glupost koju vidite, znam da smo napaćen narod, ali... - rekla je Marija na svom Instagram profilu tada.
Snežana prijavila sve nadležnim organima
Snežana Đurišić je rekla da je slika fotošopirana i da je stavljen njen lik na tuđe telo kako bi se reklamirali određeni preparati.
- Čija je ovo ruka? Moja sigurno nije", napisala je najpre ona na fotografiji koja je očigledno foto-montaža, a na kojoj je prikazano kako pevačica navodno koristi jedan proizvod.
Nedugo zatim, Đurišićeva je objasnila da je reč o prevari.
"Kako god... Prijavili smo nadležnim organima SUP Beograd", dodala je pevačica.
kurir.rs/blic
