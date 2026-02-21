Slušaj vest

Javne ličnosti sve češće su na meti sajber kriminalaca, a brojni estradnjaci su se oglašavali i razotkrivali prevarante. Milica Todorović, Marija Šerifović i Snežana Đurišić samo su neke od onih koje su bile meta prevaranata.

Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala kada je nepoznata kompanija iskoristila njen lik za prodaju sumnjivih preparata za mršavljenje. Besna zbog laži koje se šire i činjenice da neko zarađuje na njenom imenu, pevačica se tada hitno oglasila i jasno poručila da će pravdu potražiti na sudu.

- Razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, ‘za mršavljenje’, iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda… Pustila sam vas jedno mesec dana, a sad ću da vas tužim. Sram vas bilo - poručila je tada Milica.

Marija Šerifović oglasila se nakon što su ljudi na mrežama u njeno ime organizovali nagradne igre.

- Ne mogu da verujem da i dalje verujete da je to istina, a ja se ne oglašavam. Znači, molim vas! Ne postoji nikakva nagradna igra ni na Fejsbuku, ni na Instagramu, ni na TikToku. Blokirajte te profile, te bolesnike, nemojte da verujete baš u svaku glupost koju vidite, znam da smo napaćen narod, ali... - rekla je Marija na svom Instagram profilu tada.

Snežana prijavila sve nadležnim organima

Snežana Đurišić je rekla da je slika fotošopirana i da je stavljen njen lik na tuđe telo kako bi se reklamirali određeni preparati.

- Čija je ovo ruka? Moja sigurno nije", napisala je najpre ona na fotografiji koja je očigledno foto-montaža, a na kojoj je prikazano kako pevačica navodno koristi jedan proizvod.

Nedugo zatim, Đurišićeva je objasnila da je reč o prevari.

"Kako god... Prijavili smo nadležnim organima SUP Beograd", dodala je pevačica.

