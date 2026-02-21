"LINČOVAĆE NAS" Mina i Kasper podelili odlomak iz knjige: Mreže se usijale, a tek da čujete naziv (FOTO)
Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper privukla su veliku pažnju javnosti svojom vezom, a on je nedavno morao da se vrati u Ameriku gde živi.
Par je otkrio javnosti da pišu zajedničku knjigu a sad su odlučili da delić svog štiva podele sa pratiocima. Kasper je sledeće reči naveo uz napomenu "odlomak iz knjige 'Mi', koja se trenutno piše":
"Kada dvoje ljudi stoje jedno uz drugo bez interesa, bez kalkulacije, bez koristi, to je opasno za onaj svet koji funkcioniše na koristi i lažima. Taj svet će osuđivati ono što ne može da kontroliše ili ono na šta ne može da utiče. Podsmevaće se svemu onome što ih podseća da su i sami nekad bili hrabri, pa odustali", piše u objavi.
"Linčovaće sve ono što ih tera da se zapitaju gde su izgubili sebe. Naša najveća pobeda nije u tome što nisu uspeli da nas lažima razdvoje. Naša najveća pobeda je u tome što nisu uspeli da nas pokvare", nastavlja se u objavi na Instagramu.
Ove njegove reči je i Mina odmah podelila na svom profilu, a različiti komentari se samo nižu.
Mina najavila: "Radiću vantelesnu oplodnju da mu rodim dete"
Podsetimo, Mina je nedavno najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.
- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.
- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.
